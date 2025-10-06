Todo cambia este octubre si vas a hacer el examen teórico de conducir: estas son las nuevas señales que tienes que conocer desde ya

Si la vida es un constante movimiento, pues la circulación vial no se queda fuera. Y no me refiero a ver los vehículos avanzar por ciudad y carretera, sino a la evolución del tráfico. Si éste cambia, pues las normas también. Si la movilidad muta y se corresponde con cada época, la señalización se ve obligada a ponerse al día.

Y lo cierto es que tal reforma ya empezó a regir. Aunque todavía no todas las nuevas y actualizadas señales se han instalado en las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) las viene instalando desde el uno de julio. ¿Por qué hablo de "nuevas y actualizadas"? Porque, tras la aprobación del nuevo catálogo para el Reglamento General de Circulación, algunas se han estrenado en calles y carreteras o pronto lo harán, mientras que otras son señales preexistentes, pero modernizadas.

Ya han pasado tres meses, entonces, desde la entrada en vigor. El período que el decreto le había concedido a las autoescuelas para que formara a sus alumnos con el tiempo suficiente antes del examen teórico. Con el plazo ya expirado, desde el uno de octubre las señales del nuevo catálogo pueden ahora aparecer en las pruebas de las 30 preguntas, de las cuales, recordemos, al menos 27 deben responderse correctamente.

Examen teórico en la sede de la Dirección General de Tráfico | DGT

Algunas señales nuevas y actualizadas que ya empiezan a figurar en el examen teórico

Respecto de las modernizadas, a algunos pictogramas la DGT le ha dado la merecida bienvenida al 2025, tanto ante la necesidad de poner al día los diseños de los símbolos como de atender a la coyuntura. Así, la señal de paso a nivel sin barreras, la P-8, le ha dicho adiós a la vieja silueta del tren a vapor, a la que ha reemplazado con un vagón de nuestra era y no de perfil, sino de frente. Atendiendo al actual contexto de inclusión, en la P-21, la que tradicionalmente se traduce en cuidado, escuela, ya no es el niño el que lleva de la mano a la niña, sino al revés.

Y aquí especial atención, porque te presento a algunas de las nuevas que desde ya empiezan a aparecer en el examen teórico. Vivimos en un mundo de micromovilidad y es por eso que las señales de prohibición de Vehículos de Movilidad Personal, con la silueta de un patinete eléctrico, son ahora parte del catálogo y desde octubre de las 30 preguntas. Y si en una de ellas te aparece una rectangular con fondo azul y dentro de ella una silueta de puesto de carga en verde con las siglas EV, pues por supuesto se trata de la que indica la presencia de una electrolinera, estación para coches eléctricos.

El atención, zona de jabalíes, simbolizado con la silueta de dicho animal salvaje sobre fondo blanco y contorno triangular, no deberá sorprenderte cuando lo visualices en la prueba, pero no menos importante me parece la que señala un tipo carretera en expansión: la 2+1, representada en el pictograma por una vía de tres carriles, en la que una demarcación comunica que ambos sentidos tienen a disposición, de manera alterna, un carril interior exclusivo para realizar adelantamientos.