Audi crea el SUV eléctrico más refinado e impresionante del momento

El Audi SQ6 e-tron es, podríamos decir, resultado de las circunstancias. Las ventas en Europa y también en Estados Unidos, giran alrededor de los SUV, mientras que, al mismo tiempo, se quiere imponer la electricidad como fuente de energía en lugar del combustible fósil. La combinación no podría ser otra cosa muy diferente al SUV eléctrico alemán, aunque, quizá, el talante deportivo y la potencia no serían tan necesarios, ¿o sí? Frente a los SUV eléctricos con más autonomía por menos de 40.000 euros, este Audi parece un bólido que no teme subir de precio.

La deportividad siempre ha sido un argumento de venta, aunque luego, en realidad, el coche en cuestión no tuviera más deportividad que la fachada y el nombre. Y la llegada de los motores eléctricos no ha cambiado nada, porque mantiene ese aura que tanto gusta y sirve de gancho para muchos compradores. No obstante, el SQ6 e-tron tiene más que fachada y aura, tiene prestaciones, tiene carácter y tiene todo lo necesario para ser un verdadero SUV eléctrico deportivo.

A primera vista, el Audi SQ6 e-tron destaca por su presencia, que si bien, no tiene el carisma de los “viejos” Audi, no deja de ser imponente. Su línea combina deportividad y sofisticación, con detalles que reflejan el ADN de Audi, como la calandra octogonal cerrada, faros Matrix LED y un perfil aerodinámico muy trabajado. El tamaño del SUV ofrece espacio generoso para cinco ocupantes y permite una buena capacidad de maletero, ideal para viajes largos o familias que necesitan versatilidad.

Audi SQ6 Sportback e-tron | Audi

Un SUV eléctrico con alma de velocista

Bajo el capó –aunque realmente no bajo el capó–, el SQ6 e-tron monta un sistema eléctrico que desarrolla hasta 490 CV de potencia combinada, con un par máximo de 855 Nm. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,4 segundos. A pesar de su tamaño y peso, la sensación de conducción es ágil y segura, con una entrega de potencia inmediata y lineal que proporciona confianza en cualquier situación. El caso es que con tanta potencia y tanto par, darle “alegrías” al acelerador se vuelve casi una obligación.

El SUV cuenta con una batería de 100 kWh que ofrece hasta 590 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP –en ciudad, por carretera baja fácilmente hasta los 450 kilómetros–. Gracias a la compatibilidad con carga rápida de hasta 270 kW, el SQ6 e-tron puede recuperar el 80% de su autonomía en poco más de 20 minutos. Esto lo hace especialmente práctico para desplazamientos largos, donde la eficiencia de la recarga es un factor clave.

Audi SQ6 e-Tron | Centímetros Cúbicos

Cada detalle del habitáculo está diseñado para transmitir sensación de calidad y confort. Materiales premium, asientos deportivos calefactables, volante multifunción y una disposición ergonómica de los mandos crean un entorno acogedor. La consola central incorpora una pantalla táctil de alta resolución, mientras que el cuadro de instrumentos digital MMI ofrece información clara y personalizable.

El SQ6 e-tron dispone de numerosos sistemas de ayuda al conductor. Entre ellos se incluyen control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y asistencia de aparcamiento. Estas tecnologías aumentan la seguridad y reducen la fatiga en viajes largos, convirtiendo cada trayecto en una experiencia más relajada.

Audi SQ6 Sportback e-tron | Audi

Mucho más que potencia

Audi ha integrado un avanzado sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto. La conectividad se completa con una pantalla táctil central, sistema de navegación y sonido envolvente premium. Los pasajeros pueden gestionar el entretenimiento y la climatización de manera intuitiva, mientras que el conductor mantiene el control de toda la información crítica del vehículo.

El Audi SQ6 combina suspensión neumática adaptativa y dirección progresiva, en busca de un equilibrio entre confort y dinamismo. También incluye un conjunto completo de sistemas de seguridad, desde airbags laterales hasta frenada de emergencia automática.

Con una combinación de diseño refinado, tecnología de punta y prestaciones de alto nivel, el SQ6 e-tron representa uno de los SUV eléctricos más completos del mercado. La sensación de lujo se mantiene en cada detalle, desde la calidad de los materiales hasta la integración tecnológica, haciendo de este vehículo una referencia en su segmento.