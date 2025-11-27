Tráfico despeja dudas y avisa de los bulos en redes sociales sobre la baliza V-16, obligatoria a partir del 1 de enero

A poco más de un mes de que entre en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 para señalizar averías y accidentes en carretera en sustitución de los triángulos de emergencia, la Dirección General de Tráfico (DGT) aclara dudas y bulos difundidos en estas semanas en redes sociales.

En un comunicado, Tráfico deja claro que la nueva señalización tiene como objetivo reducir la posibilidad de accidente, pues cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos.

Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, la V-16 conectada supone "un salto adelante". "Los triángulos han cumplido su papel durante 26 años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia".

Triángulos de preseñalización | DGT

¿Qué vehículos están obligados a llevarla?

Conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, los vehículos que deberán llevar este dispositivo, único autorizado para señalizar una avería o incidencia en carretera a partir del 1 de enero, son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales.

En el caso de las motocicletas, aunque no existe obligación, su utilización resulta muy aconsejable.

La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio.

¿Cómo funciona?

La baliza debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo y en caso de tener que usarla, se enciende y se coloca desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo.

Balizas luminosas V16 homologadas | DGT

En caso de que no se pueda colocar en el techo del vehículo, como es el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor.

Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, a la vez que emite la señal luminosa, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0., de modo que otros conductores que circulen por la zona reciban esta información a través de sus navegadores, aplicaciones o paneles.

¿Qué deben hacen los ocupantes del vehículo?

Una vez activada y de acuerdo con la normativa, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la vía de circulación.

En cualquier caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma.

Luz V16 DGT | DGT

Si no pudieran abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán dentro con cinturón abrochado. Por tanto, corresponderá al conductor valorar si es posible salir o no del vehículo en condiciones de seguridad.

¿Qué modelo de V-16 compro?

La DGT señala que hay más de doscientos modelos de V-16 conectadas, con precios variables que fija el propio mercado.

Una manera sencilla y rápida para que el ciudadano sepa si la baliza que quiere adquirir está homologada y certificada es entrar en la web de la DGT, en el apartado de V-16, donde aparecen las marcas y modelos certificados por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida.

Bulos sobre la V-16

La V-16 me controla y envía mis datos personales. Es falso, solo transmite la ubicación del vehículo al activarse y únicamente con fines de seguridad. No registra la velocidad, ni hace seguimiento alguno, a la vez que no transmite datos personales ni puede identificar la matrícula.

Sirve cualquier V-16 conectada. Es falso, solo son válidas las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial de la DGT tras superar ensayos certificados. Deben incluir el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado en la tulipa. Usar un dispositivo no certificado no es válido ni seguro.

Se necesita una app o un móvil para funcionar. Es falso, la V-16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como son un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble y sobre redes de telecomunicaciones de amplia cobertura. No requiere aplicaciones adicionales, teléfonos ni emparejamientos. Basta con encenderla y colocarla en el exterior del vehículo.

Baliza V-16 | Centímetros Cúbicos

Habrá que pagar una cuota por la conectividad. No, es falso, porque la conectividad está incluida en el precio. Las operadoras no cobran al usuario, y la normativa exige una disponibilidad mínima de 12 años sin coste adicional.

No funciona en túneles o zonas sin cobertura. Falso. La baliza emplea redes IoT especializadas capaces de operar en condiciones difíciles. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal.

La baliza llama al 112 o a la grúa. Falso, la V-16 no llama a emergencias ni determina la naturaleza del incidente. Su función es únicamente señalizar y enviar la posición del vehículo.

Los triángulos siguen siendo más seguros. No es cierto porque obligan a abandonar el vehículo y caminar como mínimo 100 metros por la calzada para colocarlos, lo que aumenta el riesgo de atropello.

En el extranjero tengo que usar los triángulos. Es falso, todos los vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etc, podrán usar la baliza.

10.- Multas hasta 30.000 euros. Es falso. La infracción por no llevar la baliza V-16 es leve y su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos.