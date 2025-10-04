PELIGRO VEHÍCULOS PESADOS
Es la nueva señal de la DGT para autopistas, pero parece diseñada por un niño de 5 años con Microsoft Paint
Detrás de este infantil pictograma, la DGT hace oficial la nueva señal para autopistas y autovías.
Publicidad
No, no es para que te pongas a imaginar una escena de Destino Final, no exageremos. Ahora bien, si hay un camión de por medio y una circunstancia en particular que pueda llegar a elevar el nivel de riesgo, máxima concentración y atención al volante. La Dirección General de Tráfico (DGT) está en plena renovación de señalización vial y los vehículos pesados no se han quedado fuera de la actualización del catálogo.
Imagínate el siguiente escenario. Vas con tu coche por autopista o autovía –no verás este pictograma en carreteras, ya que la DGT apunta a las vías de alta capacidad y diversidad de vehículos–, empiezas a avanzar por un tramo en pendiente ascendente y delante va un camión.
En estas circunstancias es donde es más probable que te aparezca, por un lado, los carteles en fondo azul y letras en blanco que advierten PRECAUCIÓN COLISIONES POR ALCANCES, distancia mínima entre vehículos y, por otro, uno con fondo amarillo que, sin dudas, te llamará la atención.
Es la nueva señal S-993 –sí, omitamos que parece haberla diseñado un niño en el Paint una tarde cualquiera– y muestra a dos automóviles conducir detrás de un vehículo pesado cuesta arriba. "Advierte del riesgo por alcances en un tramo de autopista o autovía debido a que la pendiente ascendente provoca que los camiones circulen a una velocidad sensiblemente menor que los turismos", describe la DGT. El pictograma se completa con dos velocidades bien opuestas que resumen el sentido de esta señal: en la considerable diferencia entre velocidades reside el riesgo de siniestro por alcance.
Nueva señal S-993: una llamada a la anticipación
Ante estas situaciones en las que emprendemos una pendiente ascendente, lo que pide la DGT es que, quienes vamos en nuestros coches, nos mantengamos alerta por si un camión, dada esa diferencia entre velocidades, se nos echa encima sin preverlo.
La clave está en la anticipación, en conducir considerando este escenario latente para, llegado el caso, mantener la distancia necesaria con el vehículo pesado sin tener que llegar a la instancia de frenar bruscamente. De más está aclarar el riesgo de colisión múltiple en cadena que dicho proceder podría ocasionar. Es, de hecho, la escena que muestra el pictograma.
Si bien la DGT no ha indicado la cantidad de señales S-993 que instalará, ni los tramos exactos en los que las veremos por primera vez, todo indica que se estrenarán donde más accidentes por alcance entre ligeros y pesados se han registrado. Por lo pronto, algo es seguro, si vas por autopista o autovía y avanzas sobre un desnivel ascendente, allí la verás.
Publicidad