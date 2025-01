El SUV eléctrico con más de 400 km de autonomía que desafía en diseño al Nissan Juke por menos de 28.000 €

El diseño del Nissan Juke es conocido por todos, tanto por a los que les gusta como por a los que no. Y es que, tan solo con ver su frontal, ya sabes de qué coche se trata y qué modelo es. Y es que no es un diseño convencional, por lo que es fácil identificarlo, y eso es justamente lo que persiguen los diseños de otros coches, como el del Lynk & CO 02.

Como decimos, tiene un diseño difícil de olvidar, pues sus faros son muy finos, tanto que parecen que no van a iluminar lo suficiente, pero son faros LEDbastante potentes. Su diseño frontal es muy minimalista, que le confiere un aspecto moderno y futurista. Sin duda, es un coche que no va a pasar desapercibido.

Además, incluye techo solar panorámico en todas sus versiones, tiradores integrados en la puerta y portón trasero eléctrico.

Lynk and Co 02 | Lynk and Co

Un diseño bonito, en un coche 100% eléctrico

Es un SUV 100% eléctrico. Su motor ofrece 272 CV y tracción trasera. También incorpora una batería de 66 kWh, y una autonomía de 435 kilómetros o de 445 kilómetros dependiendo de si elegimos la versión Core o More, respectivamente.

Es una autonomía decente que permite viajar sin hacer demasiadas paradas. Además, la batería se carga del 10% al 80% en 30 minutos en CC, por lo que las paradas para repostar tampoco serán tan largas y serán perfectas para estirar las piernas.

Hablando de viajar, el maletero del 02 es muy amplio, pues su capacidad es de 440 litros. Es un maletero lo suficientemente grande como para guardar el equipaje de toda la familia. Además, abatiendo los asientos traseros, el espacio se amplía a 1400 litros. Esto permite poder transportar fácilmente objetos grandes como muebles, por ejemplo.

Y por si fuera poco espacio, también tiene un maletero bajo el capó delantero de 15 litros.

En cuanto al info-entretenimiento, cuenta con una amplia pantalla de 15,4 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En esta pantalla también podremos visualizar las imágenes captadas por la cámara trasera, que nos permitirá aparcar fácilmente. A parte, también tiene sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

Lynk and Co 02 | Lynk and Co

Bien equipado en tecnología y seguridad

Sus 20 sistemas de asistencia a la conducción, hacen que conducir este coche sean muy seguro a la par que seguro. Por ejemplo, incluye asistencia automática de cambio de carril, asistencia para maniobras evasivas y asistencia de tráfico de cruce delantero.

El precio del Lynk & Co 02 Core es de 35.495 euros. Claro que, al ser 100% eléctrico, se puede pedir la ayuda del Plan MOVES III, que puede ser de 4.500 euros o de 7.000 euros si se achatarra un coche.

Además, se puede elegir entre una financiación lineal o una financiación multiopción. La primera es una financiación convencional y la segunda permite elegir entre quedarse el coche y pagar la última cuota, devolverlo o cambiarlo por otro. En ambas opciones se puede elegir qué entrada dar. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la entrada, menor será la cuota mensual.