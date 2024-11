3 híbridos enchufables Etiqueta CERO que no son minis y cuestan menos de 30.000 € con los que moverte por la ciudad sin consumir gasolina

A muchas personas les cuesta pasar de un coche de combustión a uno totalmente eléctrico, ya sea porque aún hay cosas que no les convencen mucho o porque el precio de estos coches suele ser más caro. Sin embargo, no siempre hay que optar por un coche 100% eléctrico para disfrutar de las ventajas de este, la otra opción es comprar un coche híbrido enchufable. A los híbridos enchufables también les corresponden la etiqueta CERO. La etiqueta con más ventajas a la hora de circular por las ciudades con ZBE (Zonas de Bajas Emisiones).

No, no son tan caros. Y no, no es necesario comprar uno enano, se pueden encontrar SUV incluso de 7 plazas híbridos a un precio bastante asequible. A continuación dejamos algunos ejemplos de coches híbridos grandes y baratos.

MG HS | MG

MG HS

El MG HS es un SUV que ofrece mas de 1000 kilómetros de autonomía combinada. Si hablamos de la autonomía 100% eléctrica, en ese caso es de más de 90 kilómetros. Lo suficiente como para conducir en modo eléctrico por la ciudad y no gastar gasolina. Tiene un motor turbo de 1,5 litros de gasolina, y una potencia combinada de 309 CV.

Es un coche bastante grande, que cuenta con con un maletero de 441 litros, lo suficientemente grande como para llevar el equipaje de toda la familia. Además, tiene 19 compartimentos portaobjetos distribuidos en el interior del coche, para un mayor almacenamiento. Otra cosa que destaca de este coche es la seguridad, ya que incorpora 16 ADAS y 7 airbags que protegen a los pasajeros de accidentes.

Su precio es de 26.780 euros financiándolo. Para ello hay que dar una entrada de 4.750,33 euros, una cuota de 166 euros, 46 de 179 euros y una última cuota de 19.904,32 euros.

Prueba BYD Seal U | Centímetros Cúbicos

BYD Seal U DM-i

En este caso, este coche híbrido enchufable tiene una autonomía combinada de 1080 kilómetros. La autonomía 100% eléctrica va de 70 kilómetros a 125 kilómetros, dependiendo de la versión. Aún así, incluso la autonomía más reducida sirve para conducir por la ciudad sin tener que tirar del motor de gasolina. Además, consume poco combustible, unos 6,4 litros cada 100 kilómetros. Su potencia va de 218 CV a 324 CV, dependiendo de la versión que se elija.

En cuanto al espacio, también es un coche grande. Tiene un maletero de 425 litros, que se puede ampliar a unos 1440 litros si se baten los asientos traseros. Un coche espacioso para la familia. Es más, gracias a su techo panorámico corredizo, el interior parece mucho más espacioso. Y una cosa que destaca la marca sobre este coche es que los asientos traseros son muy grandes y cómodos y que hay mucho espacio para las piernas.

Por otra parte, este SUV también se puede utilizar como fuente de alimentación gracias a su tecnología V2L. Con lo cual, se puede llevar de acampada y conectarle pequeños electrodomésticos o dispositivos que requieran electricidad.

Su precio es de 29.990 euros, con el descuento del plan MOVES III ya aplicado. La entrada que hay que es de 9.991,64 euros, 36 cuotas de 249 euros y una última cuota de 17.594 euros.

DFSK E5 | DFSK

DFSK E5

Este híbrido enchufable tiene una autonomía de 87 kilómetros en modo 100% eléctrico. Integra un motor gasolina de 1,5 litros que genera una potencia combinada de 217 CV.

Estamos ante el coche más grande de esta selección. Se trata de un SUV de 7 plazas, que se puede configurar como se quiera. Es decir, podemos dejar la fila de en medio con un asiento y en la última con otro, quitar todos los de la última fila o incluso quitar todos los de la fila de en medio.

Además, incorpora una sistema de audio excelente para que tanto los pasajeros delanteros como los de la última fila puedas disfrutar de un buen sonido. Esto es gracias a que cuenta con 4 altavoces en la parte delantera, 4 en el techo, 4 oradores en medio y en las filas traseras, divididos en 6 zonas para una cobertura completa.

El precio de este coche es de 25.999 euros al financiarlo. Para financiarlo, el importe mínimo debe ser de 20.000 euros, con un plazo mínimo de 72 meses y una permanencia mínima de 36 meses. La oferta es válida hasta el 31 de diciembre de 2024.