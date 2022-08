¿Renovar el carnet de conducir gratis? Sí, es posible a partir de cierta edad

Para conducir de manera legal por nuestras carreteras es necesario cumplir una serie de normas y de requisitos. Entre ellos está circular con un vehículo a motor que esté asegurado, que cuente con una inspección técnica en vigor o que sus especificaciones técnicas se ajusten a la normativa vigente. Por otro lado, también es obligatorio que el conductor del vehículo cuente con una licencia que le habilite para conducir el tipo de automóvil en cuestión.

Las licencias de conducción no son eternas, y como es lógico, han de ser renovadas con cierta frecuencia. Esta frecuencia depende de la edad del ciudadano, ya que los permisos de la clase B (turismos) tienen un período de vigencia de 10 años hasta cumplir los 65 años. A partir de los 65 años la vigencia es de 5 años, aunque esa frecuencia puede reducirse por orden médica si así lo considera el facultativo de turno.

Por otro lado, los permisos de las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E tienen un período de vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los 65 años de edad. A partir de esa edad el período de vigencia será de tres años aunque, igual que ocurre con los permisos B, su duración puede acortarse por recomendación médica. Para renovarlo es necesario presentar la documentación original y en vigor para acreditar tu identidad y residencia, es decir, DNI o pasaporte.

Además, es necesario presentar un informe de aptitud psicofísica expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado dónde se te realizará la exploración médica. Es lo que comúnmente se conoce como el "psicotécnico".

Es posible renovar el carnet de conducir gratis

Como es habitual, para renovar el carnet hay que abonar una serie de tasas de renovación. Es aquí donde encontramos la clave: dependiendo de tu edad, renovar el carnet de conducir es un trámite gratuito, de manera que estás exento de abonar las tasas de renovación (no así el importe del informe psicotécnico, que tendrás que pagar al correspondiente Centro de Reconocimiento). Según la normativa vigente, y tal y como informa la DGT a través de su página web, los ciudadanos mayores de 70 años están exentos de tener que abonar las tasas de renovación.

Si no es tu caso, debes saber que la tasa que abonarás a Tráfico será de 24,58 euros.

