¿Por qué sentimos que siempre nos toca el carril más lento en un atasco?

En esta época del año, cuando los viajes son algo cotidiano, es muy común encontrarse atrapado en un atasco. Lo sorprendente es que la mayoría de las personas en esta situación piensa que su carril es el que avanza con menor fluidez, algo bastante frustrante.

Sin embargo, según un estudio reciente, se trata de una ilusión óptica provocada por una combinación de factores psicológicos y matemáticos. Esta percepción de que el carril adyacente siempre avanza más rápido es solo eso, una percepción.

La realidad es que, en la mayoría de los casos, todos los carriles se mueven a una velocidad muy similar. Esto es el resultado de la fatiga, el estrés y la frustración acumulados durante los atascos, que distorsionan nuestra percepción del tiempo y de la velocidad. En otras palabras, cuanto más tiempo pasas en el atasco, más probable es que pienses que los conductores a tu alrededor tienen más suerte que tú.

Conductor enfadada al volante | motor.atresmedia.com

Las matemáticas también juegan un papel fundamental en este fenómeno. Es posible que en algún momento el carril de al lado avance rápidamente durante unos pocos minutos y luego se detenga, mientras que el tuyo se mueve lentamente pero de manera constante, llegando al mismo destino al final. Sin embargo, ese breve período de baja velocidad puede parecer interminable, lo que te lleva a sentir que tu carril es mucho más lento.

Un dato preocupante de este estudio es la agresividad al volante, especialmente en situaciones de tráfico denso. Según los datos recopilados por la Fundación Línea Directa y el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial, casi 3 millones de conductores en España muestran un alto nivel de agresividad mientras conducen. Este factor provoca que los conductores no respeten la distancia de seguridad y cambien de carril de manera constante para intentar adelantar.

Más de 7 de cada 10 conductores admiten haber cambiado de carril en un intento por avanzar más rápido, una maniobra que no solo es ineficaz, sino que también pone en peligro no solo tu integridad, sino también la del resto de los conductores y pasajeros. Más de la mitad también admite no respetar la distancia de seguridad, lo que aumenta la probabilidad de colisiones y puede agravar los atascos, provocando el conocido efecto acordeón.

Atasco en Madrid | iStock

Este fenómeno se produce cuando una maniobra brusca, al intentar escapar de un carril, provoca una reacción en cadena entre los vehículos que circulan detrás. Esto obliga a los conductores que van detrás a frenar y ralentizar el tráfico.

La teoría de Braess sostiene que la mayoría de los conductores opta por la ruta más rápida sin considerar el impacto que tendrá en el tráfico, lo que paradójicamente genera embotellamientos que afectarán tanto a los que estén en la carretera como a uno mismo.

Además del peligro que conllevan todas estas acciones, están recogidas en el Código de Circulación español como infracciones graves, sancionadas con multas de hasta 200 €. La próxima vez que te encuentres en un atasco, tus mejores aliados son la paciencia y la prudencia. Respira profundo, relájate y recuerda que a veces el mejor camino para llegar a tu destino es guiarte por la calma.