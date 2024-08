Me sigue muy de cerca un coche, ¿qué hago si no puedo cambiar de carril?

No es la situación más placentera en carretera, pero es cierto que a veces nos vemos en esa situación. Estamos circulando, ya sea en una autovía, carretera convencional y autopista, y tenemos tráfico delante al mismo tiempo que el vehículo que tenemos justo detrás se coloca muy cerca de nosotros, casi ignorando la distancia de seguridad que recomienda la Dirección General de Tráfico en todo momento. ¿Qué hacemos en esa situación si no podemos simplemente apartarnos, por el motivo que sea? No te pongas nervioso y sigue un sencillo consejo para prevenir situaciones con un peligro potencial.

autopista velocidad | Gem

Estas situaciones ocurren naturalmente, sobre todo en España donde gran parte de los conductores tiende a circular por encima de los límites de velocidad según datos de la propia DGT (la cual estima que de media en carreteras interurbanas se circula a unos 129 kilómetros por hora). En algún momento encontraremos algún vehículo que aparece en todos nuestros retrovisores al mismo tiempo, realizando su mejor impresión de Dale Earnhardt Sr. o de un coche de Le Mans haciéndose hueco entre los doblados, más si comienza a hacer ráfagas. Ante todo, no pierdas la calma y pon en práctica este sencillo truco recomendado por profesores de autoescuela y que se ha hecho viral en días recientes.

En Estados Unidos recomiendan dejar de manera estándar unos dos segundos de distancia con el coche que nos precede, lo que supondría unos 68 metros en autopista dado que a 120 kilómetros por hora recorremos 34 metros por segundo. En España, el equivalente sería aumentar la distancia de seguridad con respecto a lo que recomienda la DGT. En cualquier caso, la lógica es simple: aumentar esa distancia (sin un cambio brusco de velocidad, claro) dado que, en caso de que el vehículo de delante realice una frenada repentina, podamos realizar una frenada mucho más progresiva y también pueda hacerlo el vehículo que tenemos más cerca de lo que nos gustaría.

Son este tipo de consejos y reacciones los que nos pueden evitar más de un susto o un disgusto en carretera, por lo que tenlo en cuenta la próxima vez que te encuentres en esta situación. Los vehículos modernos, con sistemas ADAS (algunas de ellas obligatorias para nuevos modelos que se homologan en la Unión Europea) que actúan sobre el módulo de frenos en situaciones de peligro potencial, también ayudan a que estas situaciones estén mejor controladas para evitar o al menos mitigar colisiones.