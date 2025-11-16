A prueba el nuevo Alfa Romeo Tonale: aún más rotundo y con nueva versión "top"

El nuevo Alfa Romeo 33 Stradale, para que de alguna manera una parte de él esté en el Tonale. Además el "trilobo", la parte delantera de los Alfa Romeo, con tres aberturas,se ha reinterpretado para conseguir una sensación de horizontalidad y la percepción de estar cerca del asfalto.

El interior destila deportividad. Tiene detalles como calefacción en el volante, y en las boquillas del limpiaparabrisas. También estrena un selector de marchas giratorio y, además, se puede cambiar con las levas de aluminio, fijas, en el volante.

Se han empleado acabados nuevos y materiales como el tejido acanalado. Los asientos tienen calefacción, ventilación y regulación lumbar. Otro detalle son las costuras, en contraste con el salpicadero. En cuanto a la conectividad, dispone de un sistema multimedia con carga inalámbrica.

Interior Alfa Romeo Tonale | CC

En esta actualización del Tonale, ha aumentado la anchura de vías, delantera y trasera, en un centímetro, esta es la distancia entre el centro de las ruedas del mismo eje. Eso contribuye a que el coche vaya más asentado y más estable. Y si hablamos de motores , hay varias cosas que contar.

Tiene un diésel de 130 caballos y tracción delantera. También hay un híbrido de 48 voltios, con motor turbo de cuatro cilindros, 175 caballos y tracción delantera. Y el más potente: el híbrido enchufable. Con etiqueta CERO, tracción total y 190 o 270 caballos.

Alfa Romeo Tonale | CC

En cuanto a la seguridad, ha obtenido 5 estrellas en los test de impacto EuroNCAP. Tiene funciones avanzadas de asistencia a la conducción nivel 2, con los últimos sistemas de ayuda a la conducción.

Y ofrece tecnología para hacer más sencilla la conducción, como la cámara de alta resolución de 360° con “vista de dron”, y el aparcamiento semiautomático, que facilita las maniobras y ayuda a evitar roces y partes al seguro.

Alfa Romeo Tonale | CC

El Tonale llega con varios niveles de equipamiento: Tonale, Sprint, Ti yVeloce. Y además, habrá una edición especial, más deportiva, Sport Speciale.