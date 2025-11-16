No usar la baliza de emergencia V-16 en carretera puede tener cárcel en caso de lesión o muerte

Así lo advierte Impulso by PONS en un informe sobre los riesgos legales en cinco ámbito jurídicos, penal, civil, administrativo, asegurador e industrial, derivados de no cumplir con tenencia y uso la señal luminosa V-16 conectada, obligatoria en España a partir de 2026.

El estudio de la consultora, recogido por Europa Press, advierte de que la falta de señalización puede ser considerada imprudencia grave si esta conducta provoca lesiones o muertes, cuando no señalizar con la baliza V-16 sea considerado la causa directa del daño.

"El conductor podría enfrentarse a penas de prisión y privación del derecho a conducir, con consecuencias personales y profesionales de gran alcance, especialmente en casos de siniestros con víctimas", señalan los autores de la investigación.

La omisión de la señal V-16 o el uso de un dispositivo no homologado también puede conllevar responsabilidad civil directa. "El conductor que no señaliza adecuadamente una incidencia en carretera puede ser considerado responsable de los daños ocasionados a terceros por falta de advertencia o visibilidad, lo que puede derivar en reclamaciones judiciales y posibles futuras indemnizaciones", apunta.

Por su parte, las compañías aseguradoras pueden excluir la cobertura del seguro en caso de negligencia grave del conductor asegurado. "Si se acredita que el conductor incumplió la obligación de señalización, la compañía puede ejercer la acción de repetición y reclamar al asegurado las cantidades abonadas a los perjudicados, dejando al conductor sin protección económica frente a terceros", explica el estudio.

El propietario y el conductor

En relación con el ámbito administrativo, los autores avisan de que la responsabilidad es "doble": del propietario, por la obligación de dotar al vehículo de la baliza luminosa V-16, quien "tiene la responsabilidad de su existencia y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad en el vehículo, así como de que se cumplan las disposiciones que le sean de aplicación por el Reglamento General de Vehículos".

Por el otro, también es responsabilidad del conductor, por "la obligación y responsabilidad del uso correcto del dispositivo, según el Reglamento General de Circulación, constituyendo infracciones, que conlleva sanciones económicas desde 80 hasta 200 euros por el incumplimiento de las respectivas obligaciones".

Respecto al ámbito industrial, los laboratorios, fabricantes e importadores de la señal V-16 conectadas tienen la obligación de fabricar de acuerdo con la Ley de Seguridad Industrial 21/1992. En caso contrario, según el estudio, "fabricar sin cumplir con los estándares de la ley puede acarrear sanciones que oscilan entre los 60.000 euros de multa hasta los 100 millones de euros de multa, en incluso la suspensión o cierre de la actividad comercial durante 5 años".

La Dirección General de Tráfico (DGT) aprobó en marzo de 2021 el cambio del tradicional triángulo de emergencia por la baliza luminosa V-16. La nueva baliza transmite la ubicación del vehículo en tiempo real a la plataforma DGT 3.0 y será el único dispositivo autorizado en España para señalizar averías o accidentes en carretera a partir del 1 de enero de 2026.