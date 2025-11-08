El modo de conducción que deberías tener en tu coche y que parece mentira que no se haya desarrollado antes

Entrar en un túnel a los mandos de un coche puede ser una pesadez, algo que interfiera en la fluidez de la conducción. Hay que acordarse de encender las luces, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo de delante, prestar mayor atención al entorno por la visibilidad se reduce, incluso rebajar la velocidad. Sin embargo, para los coches deportivos con un sonido desbordante, el túnel puede multiplicar el efecto de su rugido para deleite de sus pilotos. Para ellos, una prestigiosa marca ha inventado un modo de conducción para disfrutar lo máximo posible del paso por un túnel.

La idea ha sido de Porsche, que no solo trata de encontrar la mejor forma de aplicar la inteligencia artificial en los sistemas de sus vehículos. Esta novedosa tecnología parte de unas cámaras instaladas en el coche que visualizan la proximidad de un túnel y avisan al conductor de si quiere activar el Modo túnel. En el caso de que se active, el vehículo realizará una serie de modificaciones con un único objetivo, aprovechar todo lo posible la reverberación del sonido en las paredes del túnel.

Porsche 911 Carrera S | PORSCHE

Una mejora de experiencia para el conductor

Estas modificaciones se adaptan a las cualidades de cada modelo. Por ejemplo, en un vehículo promedio, el Modo túnel abre las ventanas del coche para que el sonido exterior entre en el habitáculo con contundencia, o recoge la capota en caso de conducir un descapotable, o abre la válvula del sistema de escape si la tiene para engrandecer el ruido creando un imponente grito motorizado. Una vez finalizado el túnel, la cámara lo detecta y la normalidad regresa de forma automática.

Es un modo de conducción que no aporta en cuanto a facilidades, ni sirve para que el coche tome precauciones por sí solo en determinadas condiciones como lluvia o nieve. Vamos, no es funcional. Ni siquiera mejora la comodidad, pero sí explora las sensibilidades auditivas de la experiencia al volante. Y quien compra un deportivo también busca estos extras. Porsche, una de las marcas especializadas en este tipo de vehículos, da un paso al frente y se adelanta a la competencia con el Modo túnel.

También en eléctricos

Esta tecnología estará disponible también en sus modelos eléctricos. Parece una contradicción porque si algo brilla por su ausencia en este tipo de coches es el sonido del motor. No obstante, en los eléctricos el Modo túnel añadirá un rugido artificial que no debería envidiar a uno generado por un vehículo de combustión. Sin duda, aunque este sistema no sea esencial, sí se trata de uno de los avances tecnológicos más curiosos de la recta final de 2025.