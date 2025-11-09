A prueba los Continental AllSeasonContact 2 y SportContact 7

El concesionario Mercedes-Benz World de Brooklands cuenta con varias pistas, donde tanto Continental como Mercedes prueban sus productos en cualquier condición y ofrecen experiencias a sus clientes.

Pondremos a prueba las prestaciones de uno de los neumáticos más deportivos, el SportContact 7; junto a otro pensado para mantener la tracción, estabilidad y seguridad en un nivel muy alto independientemente de las condiciones climáticas: el AllSeasonContact 2.

El Continental AllSeasonContact 2 ha logrado mejorar en varios campos frente a su predecesor: un 5% en el manejo y frenada en seco; hasta un 4% menos de distancia recorrida en la frenada; menor resistencia a la rodadura, un 6% menos, para mejorar la eficiencia; y con un aumento del kilometraje del 15%. Todo con una banda de rodadura en forma de V para evacuar la mayor agua posible para evitar el aquaplaning.

Mercedes Benz World | Centímetros Cúbicos

Las frenadas de ambos neumáticos son sobresalientes. Cuando tenemos un asfalto mojado y una temperatura inferior a los 7 grados, con los neumáticos de todotiempo, observamos que la distancia de frenado es inferior frente a un neumático de verano. Aun así, el SportContact 7 tiene una de las mejores frenadas en mojado de su clase.

Es un neumático muy deportivo. Es sorprendente cómo puede lidiar con la potencia de estos aparatazos independientemente de la tecnología. El Mercedes AMG EQE 53 eléctrico, por el peso y la fuerza de sus motores, estresa más al neumático, pero a este Continental SportContact 7 le da igual. Se adapta muy bien a cualquier tecnología.

En Continental no existen neumáticos especiales para una tecnología u otra. El fabricante desarrolla sus compuestos para que cumplan con los estándares de la industria e, incluso, superarlos con creces. Da igual que tu coche sea híbrido, eléctrico o de combustión, este neumático siempre rendirá al máximo y ahora con más kilometraje que nunca. Como vamos a comprobar con el AMG GT, uno de los más deportivos de la gama.

Prueba neumáticos Continental AllSeasonContact 2 y SportContact 7 | Centímetros Cúbicos

De nada sirve tener mucha potencia sin control. El neumático es el único elemento que nos conecta con el suelo, y gracias a este Continental SportContact 7 puedes exprimir todo el potencial de este tipo de coches, sin dificultad alguna. Cuando otros neumáticos deportivos empiezan a sudar tras varias vueltas, estos siguen ofreciendo un rendimiento muy bueno a prueba de fatiga.

Es el arma perfecta para lidiar con mucha caballería. Gracias a sus innovaciones tecnológicas como el compuesto blackchili, que se adapta a la banda de rodadura y garantiza unas elevadas prestaciones y mucha seguridad, incluso cuando le exiges al máximo.