LO MEJOR DE LA SEMANA: Audi presenta el nuevo Q3, Volvo actualiza el XC60 y el nuevo T-Roc, cada vez mas cerca

Toyota ha presentado en Madrid su segundo coche totalmente eléctrico: el C-HR plus. Un SUV que combina diseño vanguardista y alta eficiencia energética, con motores con autonomía de hasta 609 kilómetros y carga rápida en 30 minutos. Cuenta con una batería de 77 kiloWatios-hora, con preacondicionamiento inteligente para climas fríos, y ofrece en su gama una versión de tracción total de 343 caballos, que acelera de 0 a 100 en 5,2 segundos.

Las primeras entregas se producirán el primer trimestre de 2026.

Toyota C-HR + | Toyota

Una ciudad con tanta tradición de motor como Jerez de la Frontera ha sido el escenario para la presentación en España de la nueva generación del Audi Q3, uno de los modelos más exitosos de la marca. Ahora es más deportivo, con una parrilla ancha y líneas más dinámicas. En su interior ofrece mucho espacio, materiales de calidad y un display panorámico de 24 pulgadas. Con el Q3, Audi, reafirma su apuesta por la eficiencia sin renunciar al placer de conducción.

Un coche con el que pronto disfrutaremos de una prueba muy especial en Centímetros Cúbicos y que se suma a los 20 modelos nuevos que Audi ha lanzado en solo dos años.

El nuevo Audi Q3 | Audi

Volvo ha actualizado uno de los modelos más importantes de su gama: el XC 60. Su imagen exterior ofrece una estética más actual, en la que destaca una nueva parrilla, nuevos colores para la carrocería y diseños de llantas, y luces traseras oscurecidas. En su interior recibe una nueva pantalla central flotante de 11,2 pulgadas, con asistente de Google integrado que hace que el sistema de infoentretenimiento sea más intuitivo y mejore la conectividad a bordo. En cuanto a su gama de motores, está compuesta por unmicrohíbrido, y dos híbridos enchufables, con potencias de 250 a 455 CV.

Cabe recordar que el XC 60 es el Volvo más vendido de la historia, con más de 2,7 millones de unidades.

Volvo XC 60 | Volvo

La nueva generación del superventas de Volkswagen, el T-Roc, cada vez está mas cerca de nuestro país. Desarrollado desde cero, ofrece un diseño más expresivo, que combina una carrocería musculosa con faros Matrix LED, logotipos retroiluminados, un interior de alta calidad y mayor espacio interior y de maletero. Creciendo 122 milímetros respecto al anterior y recibiendo mejoras aerodinámicas.

El T-Roc equipa tecnología Mild Hybrid con etiqueta ECO y cambio DSG.

Nueva generación del Volkswagen T-Roc | Volkswagen

En 2026 Madrid será capital del motor y acogerá por primera vez el Mundial de Fórmula E, con el Madrid e-Prix. Un Campeonato internacional con representación española.

Esta cita supone una nueva era del automovilismo español, combinando tradición y futuro eléctrico, sumándose a la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 que también acogerá la capital.

Prueba del Mundial de Fórmula E | Centímetros Cúbicos

El Circuito del Jarama pondrá a la venta más de 21.000 entradas e incorporará una chicane en la recta principal, para la regeneración de energía de los monoplazas y ofrecer más espectáculo.

El E-Prix de Madrid se celebrará el 21 de marzo y será la sexta prueba Mundial de Fórmula E de 2026.