Nissan y Zunder renuevan su acuerdo con hasta 10.000 kms de regalo en la compra de alguno de estos modelos

Nissan y Zunder han dado un paso más en su apuesta por la movilidad eléctrica con la renovación y ampliación de su acuerdo de colaboración. Por medio de esta alianza, todos los clientes que compren un Nissan Ariya, un Nissan LEAF, un Nissan MICRA o una furgoneta Townstar EV, a partir del 1 de noviembre de 2025 podrán recargar de forma gratuita en la red de la operadora española hasta finales del 2026 a través de la App Nissan Charge. El acuerdo incluye cargas gratuitas hasta los 5.000 kWh para los clientes particulares que compren uno de estos modelos, el equivalente a una media de 10.000 kms (según el cálculo medio de consumo).

Christian Costaganna, CEO de Nissan en España, ha declarado: "Nissan da un paso más en el impulso a la movilidad eléctrica en nuestro país ofreciendo un servicio exclusivo a los compradores de vehículos particulares eléctricos Nissan a través de la alianza con Zunder. Esto posiciona a Nissan como el fabricante con la mejor oferta comercial para adquirir un vehículo eléctrico en España gracias a su programa GoElectric donde destacan las recargas gratuitas, el adelanto del Plan MOVES, el cambio de coche a los tres meses si el cliente no está convencido de su Nissan eléctrico, instalador en casa gratuito y 10 años de garantía".

Un coche cargándose en un punto de recarga público | Europa Press

Para Daniel Pérez, CEO y cofundador de ZUNDER: "La movilidad eléctrica es una realidad en nuestro país, y cada vez son más los que optan a vehículos más eficientes y sostenibles. Gracias a ventajas como las que ofrece el acuerdo entre Nissan y Zunder, que permite cargar gratuitamente en los más de 1.300 puntos de nuestra red de estaciones ultrarrápidas, miles de conductores disfrutarán de la comodidad y del ahorro que supone esta tecnología, viajando sin problemas por toda nuestra geografía. Y por supuesto, es un placer seguir contando con Nissan como compañero de viaje, colaborando en sus proyectos y estrategias comerciales".

En la actualidad, Zunder opera en 4 países con más de 200 estaciones y más de 1.300 puntos de carga repartidos por el sur de Europa estableciendo un eje norte-sur uniendo Portugal, Francia y España. En 2024 la empresa palentina obtuvo una de las mayores financiaciones verdes en la movilidad eléctrica en Europa por parte del Banco Santander, con 225 millones de inversión. Un hito que ha impulsado a Zunder a acelerar su crecimiento y seguir conectando el sur de Europa a través de una red de carga ultrarrápida eficiente, accesible y preparada para el futuro.

Este nuevo hito que supone la renovación de acuerdo entre Nissan y Zunder se enmarca dentro de la larga y estrecha colaboración de ambas empresas, donde destacan hechos importantes como la primera alianza de un operador de infraestructura y un fabricante de vehículos para el desarrollo de la movilidad eléctrica en España o la realización de la vuelta a España en vehículo eléctrico en apenas tres días, lo que demuestra claramente que viajar por toda España en vehículo eléctrico hoy en día es una realidad.