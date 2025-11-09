BYD Dolphin Surf, al volante: los secretos de un superventas

Más de 1 millón de unidades ya fabricadas, coche Urbano del Año en el Mundo para los jurados de los World Car Awards 2025… Y en tan solo unos meses en nuestro país, ya es uno de los eléctricos más vendidos. No es para menos, porque es el compañero perfecto para conquistar la ciudad e, incluso, también ¿para ser el único coche en tu garaje?

Si todavía no lo habías adivinado, estamos al volante del BYD Dolphin Surf, el modelo más asequible de la marca china hasta el momento. Personalidad divertida, habitáculo espacioso y práctico e innovadoras tecnologías. ¿Se puede tener más en un tamaño que no supera los 4 metros?

BYD Dolphin Surf

El Dolphin Surf es llamativo, con un capó corto y en caída. Su parte frontal destaca por unos faros finos y alargados en los extremos, compuestos por seis bandas luminosas anguladas. Le siguen unos llamativos pasos de rueda que “arquean” en los bajos de las puertas, y un pilar C que sigue la línea de la zona acristalada, diferenciándolo del techo, pero creando un efecto flotante.

Detrás, incorpora un spoiler para darle una imagen más deportiva y mejorar la aerodinámica. Todo afinado por una franja de luz que va de lado a lado.

BYD Dolphin Surf

Al interior no le falta detalle y es recogido, aunque eso no significa que sea pequeño. El salpicadero integra el cuadro de instrumentos delante del conductor, en una posición fácil de leer, sin comprometer la visibilidad de la carretera. También tenemos una pantalla táctil con rotación eléctrica de 10,1 pulgadas, característica de BYD, con conexión con el móvil y control por voz. Sin dejar de lado un gran espacio, y una capacidad de maletero de 308 litros, más de 1.000 si abates los asientos traseros.

Puedes elegir entre dos motores y capacidad de batería: de 88 CV de potencia y 30 kWh, ó 156 CV y 43,2 kWh. La autonomía es de hasta 322 km, llegando a los 500 si se circula solo por entornos urbanos. Así que, puede ser tu único coche si la mayor parte del tiempo lo vas a usar por ciudad.

BYD Dolphin Surf

Después de un rato con él, tengo que decir que es muy fácil de conducir y realmente ágil. Es el compañero adecuado para sortear las estrechas calles de la ciudad y maniobrar en pequeños espacios de aparcamiento.

Importante resaltar que el Dolphin Surf incluye de serie numerosos sistemas de asistencia a la conducción. Destacan el control de velocidad de crucero inteligente, el frenado automático de emergencia, el asistente de salida de carril y el control inteligente de las luces de carretera. De hecho, ha alcanzado la máxima calificación de seguridad al conseguir las cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP.

Está claro que el Dolphin Surf es un coche urbano, pero después de ver cómo responde, de todo el espacio que ofrece y los kilómetros que es capaz de alcanzar, no veo porque no atreverse a hacer alguna que otra escapada de fin de semana.