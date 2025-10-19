Probamos el nuevo Mercedes CLA: el eléctrico de la firma alemana con más de 900 kilómetros de autonomía

El diseño deportivo y elegante ya es una identidad en Mercedes. En el frontal, destaca su capó ligeramente en caída y unos faros LED con un patrón de luz que parece una estrella, además de un panel también lleno de “estrellas Mercedes-Benz” iluminadas. En la vista lateral se aprecian puertas sin marco y unas manillas enrasadas, así como unas llantas exclusivas.

Mercedes CLA eléctrico | Centímetros Cúbicos

Dentro del habitáculo, la protagonista es la MBUX Superscreen, que se extiende por todo el ancho del salpicadero y está compuesto por tres pantallas que nos permiten acceder a multitud de datos de navegación o aplicaciones. Completándose con un gran techo panorámico y unos asientos deportivos.

Toma de contacto Mercedes CLA eléctrico | Centímetros Cübicos

Con la versión 250+, de 272 CV, se consiguen 790 km de autonomía, pudiendo superar los 900 en entornos urbanos. Porque, aunque de primeras no pienses en él para la ciudad, con sus 4,70 metros. Es ágil, maniobrable y fácil de aparcar. Pero está hecho principalmente para viajar en familia. Cinco amplias plazas, muy cómodas y envolventes, y un maletero de 500 litros. Además de un consumo contenido, de tan solo 14,1 kWh en el peor de los casos.

El nuevo CLA viene pisando fuerte. Atractivo, eficiente, con un buen equipamiento y una calidad de rodadura de lo mejor de su categoría, estamos ante una de las berlinas compactas que más dará que hablar de aquí en adelante.