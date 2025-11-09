Probamos el Alpine A290 GTS: tan racional como pasional

Alpine se relanzó en 2014, presentando en 2017 el nuevo A110, del que también pudimos disfrutar. En él se respiraba la misma esencia: extrema deportividad, su indómito carácter y sus prestaciones. Muchas versiones le siguieron, como el A110 S o, el más radical A110 R. Pero ahora, para adaptarse a los tiempos, cambia de tercio.

Alpine ha decidido dar un paso de gigante y lanzar su primer coche 100% eléctrico. Se llama A290, fiel a las raíces denominativas del fabricante y, aunque podáis pensar que ya no es un Alpine a simple vista por esta nueva silueta y lo que guarda bajo el capó, todo lo contrario. Súbete conmigo porque te va a sorprender.

En esta ocasión, estamos ante la versión GTS, la más completa de la gama. Es un pequeño urbano de menos de cuatro metros, que no se puede negar que no lo reconozcas como Alpine. Nada más verlo, las letras de Alpine, bien grandes, recorren todo el frontal, rodeadas de un firma lumínica única, compuesta por cuatro faros, como en todos los modelos de la marca.

Dos de ellos se iluminan en forma de cruz, recordando a los coches de competición de antaño. Completan su aspecto musculoso y deportivo sus anchas aletas, los faldones laterales, una antena de aleta de tiburón negra, o el difusor del paragolpes trasero. Sin olvidar el alerón “ducktail” a la altura del portón.

Cinco puertas, cinco plazas y 326 litros de maletero. El Alpine A290 GTS es un utilitario con un interior muy cuidado, donde se respira un Alpine de verdad, con un cuero Nappa Azul Profundo o por la estampa Alpine en los reposacabezas y el nombre del modelo bordado en el centro.

A esto se suma tecnología y utilidad: una pantalla táctil de 10,1 pulgadas con Google integrado; o un volante inspirado en la Fórmula 1 con botones específicos con diferentes funciones, para ajustar el nivel de regeneración, o tener más fuerza y potencia cuando la necesitamos, por ejemplo.

Lo bueno de este Alpine A290 GTS es que es un coche racional y pasional, más adelante entenderás porqué. Primero, estamos ante un utilitario eléctrico versátil para el día a día, y salir con él de un semáforo con agilidad no será un problema.

Es tan maniobrable que enseguida te harás a él. Y también es suficientemente espacioso para llevar a los niños al colegio o ir de compras.

Además, con sus hasta 361 km de autonomía, puedes pasarte varios días haciendo tu rutina sin estar pendiente en todo momento del enchufe. La batería puede recuperar del 10 al 80% en solo 30 minutos, en corriente continua de hasta 100 kW. Y se tarda en recargar completamente en menos de 5 horas, en corriente alterna de hasta 11 kW

Y lo bueno de este A290 GTS es que te permite salir de esa rutina y divertirte. Aquí, es donde entra en juego el momento pasional de que te hablaba antes. Porque pese a su condición de eléctrico, no hay que olvidar las raíces de Alpine y, con el A290 te podrás dar un homenaje por cualquier tramo de montaña. Porque sí, es eléctrico, no suena… Pero hazme caso, te trasmite sensaciones apasionantes, es efectivo y te diviertes mucho con él.

Su motor eléctrico desarrolla 220 CV y el coche es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos, en esta versión GTS que tenemos entre manos.

No parece una cifra muy baja, pero créeme que en un coche de esas dimensiones y tan maniobrable, parece que sales disparado. Y todo con un aplomo que te dan mucha confianza y una estabilidad en curva extraordinaria, incluso en zonas rápidas. Además algo que me gusta mucho, es que se siente un coche muy ligero.

Es más, su corta distancia entre ejes, su mayor ancho de vías y un sistema de gestión del par inteligente, elevan la experiencia de conducción de este Alpine A290 GTS a otra dimensión.

Tenemos que cambiar el concepto que tenemos de un Alpine. Está claro que ya no estamos solo ante un superdeportivo biplaza devorador de curvas y que suena como los ángeles. Pero modelos como este 290 GTS, es son también Alpine, porque respiras muchos detalles de la marca.