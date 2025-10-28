Alpine está a punto de abrir los pedidos del A390, su segundo modelo 100% eléctrico

Dentro de tan solo unos días, los titulares del Alpine A390 Première Pass tendrán prioridad para solicitar una unidad en versión GT antes de la apertura de pedidos general el 18 de noviembre. La versión GTS estará disponible para pedidos a comienzos de 2026.

La versión GT estará disponible desde la apertura de pedidos con un precio desde 67.500 euros, y la versión GTS, a comienzos de 2026, desde 78.000 euros. El A390 es el segundo modelo 100% eléctrico de la marca tras el A290 y antes de la futura generación de A110.

Alpine A390 | Alpine

El A390 es un sport fastback de cinco plazas cuenta con tracción integral, tres motores eléctricos, sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV) y una arquitectura pensada para ampliar sus clientes hacia usos familiares y profesionales.

La versión GT cuenta con una potencia de 400 CV. Al igual que la versión GTS, está equipada con tres motores, uno delantero con rotor bobinado y dos traseros. También incluye tracción integral y el sistema AATV.

Alpine A390 | Alpine

Con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y una autonomía de hasta 555 kilómetros WLTP gracias a su batería de 89 kWh útiles, lo cual debería ser suficiente para tener una experiencia de conducción fluida en viajes largos.

El diseño exterior destaca por una carrocería sport fastback con firma luminosa LED Alpine, faros matriciales adaptativos y llantas de aleación diamantadas de 20'' con neumáticos Michelin Sport EV.

En el interior combina Alcantara y cuero Nappa, asientos deportivos Alpine con Alcantara perforada, calefactados y con ajustes eléctricos, volante inspirado en la Fórmula 1 y un ambiente luminoso personalizable.

Alpine A390 | Alpine

De su lado, el A390 GTS equipará de serie con tracción integral y tres motores que suman una potencia de 470 CV y 824 Nm de par. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una velocidad máxima de 220 km/h.