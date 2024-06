En pleno 2024 es posible tener un coche con etiqueta ECO por menos de 20.000 € y con autonomía de diésel, y este SUV low-cost da fe de ello

Pensar en comprar un SUV con etiqueta ECO nuevo en pleno 2024 podría suponer un alto desembolso. Y en muchos casos es así, pero no en el del Dacia Duster, modelo que puede acabar en nuestro haber, sin truco alguno, por 19.290 euros en su variante de GLP.

¿Lo mejor de todo? Que estamos hablando de un precio al contado, por lo que no hay truco alguno por parte de la firma rumana. No obstante, existe la posibilidad de financiar la compra y hacerlo nuestro por 153 euros al mes.

Dacia Duster | Dacia

Pero lo que no se puede elegir es la configuración del SUV de Dacia, o al menos si no queremos que el precio suba. Así, nos encontramos con un Duster con el acabado Essential -la terminación de acceso- y el ya mencionado motor de GLP.

Esto nos deja, por una parte, con un equipamiento de serie modesto al contar con elementos como llantas de acero de 16 pulgadas, climatizador manual, regulación-limitador de velocidad y Media Control con conexión con smartphone, bluetooth, cuatro altavoces y una toma USB entre otros.

Dacia Duster 2024 | Dacia

Y por la otra, con un motor de tres cilindros turbo que desarrolla 100 CV. Como punto álgido nos encontramos con un depósito de GLP que no solo le otorga al Dacia Duster la etiqueta ECO de la DGT, sino también la posibilidad de ofrecer autonomías totales propias de un diésel.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en la oferta de Dacia? Lo cierto es que no, ya que, como hemos mencionado, se trata de un pago al contado. No obstante, si se opta por la financiación que nos permite hacernos con este por 153 euros al mes, será necesario afrontar una entrada de 3.703,72 euros y una última cuota de 13.313,96 euros, lo que deriva, junto a los intereses, en un precio total a plazos de 22.993,80 euros.