El Dacia Duster, ahora con mayor dotación de serie

El Dacia Duster es un coche de gran éxito en España y de los pocos vehículos que se pueden comprar de su segmento con etiqueta ambiental ECO por menos de 18.000 € si se incluyen las promociones. Aunque es un precio muy bueno, no hay que olvidar que hasta hace no mucho su coste era notablemente más bajo.

Para evitar perder clientela, desde el nivel de acabado más asequible el Dacia Duster ya cuenta con una dotación muy interesante, destacando por fin el aire acondicionado con regulación manual sin coste extra. Otro elemento que también se ha añadido recientemente es el sensor de aparcamiento trasero.

Si echamos un vistazo a la dotación, el nivel Essential también posee control de crucero con regulador, elevalunas eléctricos delanteros, sistema de sonido integrado con bluetooth, radio DAB y puerto USB, ordenador de viaje, faros antiniebla, encendido automático de luces, asiento posterior abatible o luces diurnas y ópticas LED.

El acabado Expression a lo anterior los elevalunas eléctricos “un toque”, elevalunas eléctricos traseros, sistema de sonido con pantalla de 8 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, asiento del conductor regulable en altura, toma 12v trasera, llantas de aleación de 16 pulgadas, pomo del cambio en negro brillante, decoración interior específica, tiradores de puerta en color acero, retrovisores eléctricos, etc.

Los niveles Journey y Journey GO añaden el climatizador automático, sensor de lluvia, cámara de visión posterior, espejos abatibles con mando eléctrico, navegador integrado, detector de objetos en ángulo muerto, guantera iluminada, acceso y arranque sin llave, cámara 360º, llantas de aleación de 17 pulgadas, pack Look Exterior, rueda de repuesto (salvo GLP), barras de techo metálicas, etc.

Por último el acabado Extreme juega con la decoración tanto en el exterior como en el habitáculo para conseguir un efecto menos sobrio con el que conquistar a los usuarios más jóvenes. Suma también el tapizado mixto con tejido lavable, alfombrillas específicas y elementos decorativos en tono naranja.

El precio del Dacia Duster 2023 arranca en los 18.740 € aunque con la promoción actual si se financia con la marca el coste se reduce hasta los 17.812 € de la versión Essential asociada al motor 1.0 ECO-G de 100 CV con cambio manual de seis velocidades y etiqueta ambiental ECO.