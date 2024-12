Parece el Audi e-tron del Dakar pero es un SUV coupé de la India que desafía a los coches chinos y necesitamos en España

Se está viviendo un cambio de paradigma que ha hecho que los SUV estén pasados de moda. Los SUV coupé, una categoría que combina la robustez de los todoterrenos con la elegancia deportiva de los coupés, están ganando terreno en todo el mundo. Sin embargo, la sorpresa viene desde la India, de la mano de Mahindra, con un SUV coupé eléctrico que no solo parece un coche de rally futurista, sino que también promete desafiar el dominio de los coches chinos. Por todo ello, necesitamos que llegue a España.

La marca india ha presentado dos modelos que han captado la atención mundial: el Mahindra BE 6e y el Mahindra XUV e9. El BE 6e, en particular, recuerda al Audi e-tron del Dakarpilotado por Carlos Sainz, por sus líneas agresivas y su estilo futurista. Sin embargo, este modelo indio es extremadamente diferente, pues aunque su factor de forma se parece al Audi, lo cierto es que es un SUV bastante compacto.

Mahindra BE 6e | Mahindra

Con 4,37 metros de longitud, 1,91 metros de ancho y 1,62 metros de alto, el Mahindra BE 6e entra de lleno en el segmento B. Un tamaño que lo hace ideal para entrar en un mercado como el europeo donde ya hay varios SUV low-cost entre los más vendidos, como el MG ZS.

Aunque, eso sí, una de las claves que lo diferencia del MG ZS es el tipo de propulsión. No solo es moderno en su exterior, sino que también cuenta con una motorización 100% eléctrica en opciones de 231 y 286 CV. Curiosamente, la batería la proporciona Volkswagen, con versiones de 59 kWh y 79 kWh, siendo esta última similar a la del Audi Q4 eléctrico. La autonomía estimada es de 550 kilómetros en la mayor capacidad y de más de 400 kilómetros para la batería más pequeña.

No es muy común que los coches indios lleguen al mercado europeo, aunque tras el gran éxito de los coches chinos, no sería nada raro que los fabricantes del país asiático empezaran a interesarse por el mercado del Viejo Continente. Mahindra abandonó el mercado español hace ya años, pero no se puede descartar un regreso a Europa.

Mahindra BE 6e | Mahindra

Algo curioso del Mahindra BE 6e tiene que ver con que integra tecnologías que no son habituales en otros coches del mercado nativo. Por ejemplo, cuenta con sistemas de asistencia ADAS de nivel 2, cámaras de 360 grados y el uso de inteligencia artificial, características que lo hacen competitivo a nivel global.

Lo necesitamos en España porque sería una gran competencia tanto para las marcas europeas como para las chinas. Y es que su precio al cambio actual supera por poco los 21.000 euros. Podemos esperar que, ante una llegada al mercado europeo, el coste también subiera. Pero, aun así, encontrar un SUV eléctrico con diseño coupé, buena autonomía y un equipamiento tecnológico premium, a un precio por debajo de los 30.000 euros, haría que muchos más compradores se interesaran por pasarse al modo eléctrico.