Olvída los SUV chinos, a este precio, con 555 L de maletero, y 200 CV, el Austral es uno de los mejores SUV híbridos que puedes comprar

Si te dijera que puedes tener un SUV híbrido con 200 CV, un maletero muy grande y tecnología de primer nivel sin pagar realmente una fortuna, seguramente pensarías en algún modelo chino con un nombre raro. Pero no. Hoy vengo a hablarte del Renault Austral, un coche que ofrece todo eso con el respaldo de una marca con historia.

El impresionante maletero de 555 litros

Si eres de los que necesita espacio, apunta este dato: 555 litros de maletero. ¿Crees que es mucho? Lo es. Aquí no tienes que pelearte con las maletas, ni con el carro del bebé, ni con la piragua para disfrutar de un día de verano (bueno, tal vez con la piragua sí, pero con la nevera para todo el día, no).

Si eso no te convence, los asientos traseros se pueden abatir, así que, ¡puedes incluso probar a meter la piragua!

Renault Austral | Renault

Además... ¡200 caballos!

Parece una locura, ¿verdad? El Austral combina un motor turbo de 1.2 litros con un sistema híbrido que le da 200 CV y un consumo real de solo 5,2 l/100 km. Tal vez sea un motor pequeñito para tanto caballo, pero merece por lo menos, probarlo.

Menos que un mechero...

Seguro que has oído esa expresión. Estamos ante un caso práctico de la expresión anterior. No no es un SUV que se arrastra en carretera ni uno que gasta como si fuera un V8. Es el punto medio perfecto entre rendimiento y eficiencia.

Además, si eres de los que se desesperan con las pantallas táctiles lentas y los menús confusos, aquí no hay problema. Renault ha puesto una pantalla de 12 pulgadas con sistema Google, rápida, fluida y, lo mejor, muy fácil de usar. No necesitas un curso para cambiar la radio o poner el GPS, todo es intuitivo y funciona sin retrasos ni bloqueos.

Renault Austral | Renault

La oferta:

Cuota mensual: 259 euros/mes

Cuotas: 36 meses

Entrada: 7.211,11 euros.

Cuota final: 22.129,90 euros.

Y... ¡3 años de mantenimiento incluido!

El Austral es un SUV con el que realmente te lo podrás pasar muy bien, gracias en parte a su sistema de dirección a las cuatro ruedas (en versiones superiores) hace que se mueva con una agilidad que sorprende, incluso en ciudad. Y cuando sales a carretera, la estabilidad y el confort están por encima de muchos rivales, algo que notarás especialmente en viajes largos.

¿Y por qué este sí y otro no?

Estamos ante un coche equilibrado, probado y sin riesgos innecesarios. La calidad de materiales está a la altura, la tecnología es funcional y la conducción es exactamente lo que esperas en un SUV de este nivel.