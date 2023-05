Así va el nuevo Renault Austral E-tech, un SUV que con el sello tecnológico de la 'Renaulution'

Desde que se anunció hace dos años el plan 'Renaulution' de Renault, la estrategia de la firma francesa hacia su nueva era, con la electrificación como protagonista, la marca ha pasado por la llegada de mecánicas con hibridación e, incluso, algún modelo, como el Megane E-Tech, se ha desarrollado para ser eléctrico desde su nacimiento. Un coche que ya trajo debajo del brazo un nuevo lenguaje de diseño y más tecnología que nunca.

Y de esa nueva era nace el nuevo Renault Austral. Un SUV mediano que viene a sustituir al antiguo Kadjar y que no solo trae una apariencia más moderna, sino también motores con diferentes grados de hibridación. Un coche que tiene el sello Made in Spain, ya que se fabrica en Palencia.

Este todocamino, de apenas 4,5 metros de largo, muestra un aspecto muy atrevido. Destaca por sus faros en forma de 'C' invertida con tecnología Matrix LED, su carrocería musculosa y sus llantas de 20 pulgadas. Estos elementos, junto con el acabado 'Esprit Alpine' de nuestra unidad, le da un toque deportivo que le sienta de cine.

En su interior se combinan deportividad y calidad en todo el habitáculo, con materiales con un tacto agradable y tejidos como la alcántara, presente para darle un toque 'picante'. La digitalización es completa, con dos pantallas: una detrás del volante y otra en la parte central, de 12 pulgadas, para el sistema de infoentretenimiento OpenR Link.

No es la primera vez que el Austral pasa por nuestras manos, porque Álvaro probó el motor de 160 CV microhíbrido hace unos meses. Es una mecánica que está bien, la joya de la corona es esta que hemos probado: la versión E-Tech Full Hybrid de 200 CV. Por tanto, hoy no me voy a centrar tanto en lo que se ve a simple vista, sino en lo que se esconde debajo de su piel.

Se trata de un motor híbrido autorrecargable, que está compuesto por un bloque gasolina de 3 cilindros y 1,2 litros junto a dos motores eléctricos y, como no puede ser de otra forma, alimentado por una batería de 400 voltios y 2 kWh de capacidad. Tiene dos motores eléctricos, uno de ellos es el encargado de iniciar la marcha desde parado, es decir, que arrancamos siempre sin consumir gasolina; y el otro, se encarga de recargar la batería y sincronizar la mecánica de combustión en ciertos momentos.

Es un sistema híbrido curioso. Tanto es así que tiene hasta cinco modos de funcionamiento. El primero es el modo 100% eléctrico, en el que se mueve utilizando exclusivamente el motor eléctrico. Después hay un modo de regeneración, que se activa a través de las levas de detrás del volante para aumentar la frenada regenerativa. El dinámico, como su nombre indica, es para tener las máximas prestaciones posibles, y en él la parte térmica y la eléctrica funcionan a la vez.

El modo 'e-drive' es en el que el motor de combustión recarga la batería y la parte eléctrica mueve las ruedas. Y por último, el modo ICE, hace que el motor térmico se mantenga en un régimen de revoluciones determinada para mover las ruedas y, a la vez, recargar la batería.

Pese a que todo esto puede sonar súper complicado, funciona de maravilla y este motor es bastante silencioso y con potencia de sobra para todo. Tanto si vas en ciudad, en la cual podrás circular el 80% del tiempo en modo eléctrico o, por carretera, donde el consumo homologado está por debajo de los 5 litros a los 100 km.

Y aunque no es un modelo con tintes deportivos, viene equipado con el sistema 4Control, permitiendo girar las ruedas traseras hasta en cinco grados al contrario que las delanteras a velocidades reducidas, lo que aumenta su maniobrabilidad. Y en 1 grado en el mismo sentido cuando vamos a alta velocidad, para proporcionar una entrada en curva más directa.

Este Austral es muy silencioso, cómodo y con una gran habitabilidad interior. Y en cuanto a todo lo que puedes ver y tocar, se percibe mucha calidad. Además, creo que esta versión híbrida autorrecargable está entre lo mejor de la gama.