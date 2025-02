Es el utilitario español por excelencia: 3.000 € más barato que un Renault Clio aun teniendo más maletero

El Seat Ibiza es parte del imaginario de la sociedad española junto a las canciones o películas más populares, nuestros personajes más famosos o episodios históricos que todos conocemos. Como tal, este coche merece que cada una de sus actualizaciones desde el nacimiento mantenga el respeto y el prestigio de esta gama nacida en 1984. Su nueva versión es otro orgullo para los legendarios Ibiza.

Tiene motores 1.0 TSI de gasolina que en diferentes configuraciones pueden alcanzar los 80, 95 o 110 CV de potencia. Aunque también existe otra motorización 1.5 TSI de 150 CV. En cualquiera de los casos, el consumo de combustible será reducido, por debajo de la media del mercado, entre 5 y 5,5 litros cada 100 kilómetros. Esta capacidad de consumo, unido a los 40 litros del depósito, permiten al Ibiza disfrutar de una larguísima autonomía de 1.000 kilómetros.

Seat Ibiza FR Aniversario | Centímetros Cúbicos

A contracorriente pero una elección acertadísima

Depende de su motorización, se vincula a una caja de cambios manual o una automática DSG de doble embrague. Eso sí, siempre tendrá la Etiqueta C de la Dirección General de Tráfico que limita la movilidad del Ibiza en ciudades con restricciones medioambientales, que aumentan en 2025. Aunque si en el entorno que el conductor se mueve no son los grandes núcleos urbanos con restricciones, el Ibiza de etiqueta C le ofrece la libertad suficiente.

Esta limitación es una clara desventaja. Sin embargo, tiene numerosas cualidades de las que presumir, como la pantalla flotante de infoentretenimiento de 9,2 pulgadas y que permite la conexión inalámbrica de los dispositivos móviles a través de Android Auto y Apple CarPlay. Es decir, los pasajeros podrán disfrutar en la pantalla de sus contenidos favoritos y de los sistemas de navegación.

Renault Clio | Renault

Ibiza VS Clio

Uno de los coches con los que siempre ha competido el Ibiza es el Renault Clio. Desde que nació la gama de la marca francesa en 1990, han sido dos de los modelos más vendidos en todo el mundo dentro de los utilitarios del segmento B. Ahora mismo, el Ibiza tiene un precio más atractivo. Se vende desde 14.071 euros, 3.000 menos que el Clio. También le gana en capacidad del maletero. 355 litros el Ibiza por 340 del Clio.

Por lo tanto, ahora mismo el Ibiza parece una mejor opción de compra, sobre todo por el ahorro que supone. Es uno de los pocos coches por debajo de los 15.000 euros con unas prestaciones de motorización tan decente y un equipamiento tan digno. Seat, la marca que estaba media muerta, renace con sus modelos de siempre.