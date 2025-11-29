La bomba de Nissan para 2026: Así será el nuevo X-Trail PHEV que viene a por todas (con genética Mitusbishi)

Ya sabemos cómo será el próximo Nissan X-Trail. Quizá no te hayas acostumbrado todavía al actual, o te vayas a quedar con ganas de X-Trail Adventure –es una pasada de versión–, pero el SUV grande de Nissan cambiará para 2026. Y además, cambiará mucho, tanto, que dejará de ser un Nissan “de verdad” y esconderá en su interior el alma del nuevo Mitsubishi Outlander híbrido enchufable.

¿Significa esto que dirá adiós al sistema de propulsión e-Power? De momento todo parece indicar que sí, porque todo, y cuando decimos todo, es todo, se toma directamente del Outlander. El panorama actual obliga a tomar algunas decisiones que no siempre estarán bien vistas, pero que, de otra forma, mandaría al traste todo el trabajo. Solo falta por ver si el nuevo X-trail será tan divertido por pista de tierra como el actual.

Por el momento se ha presentado en Estados Unidos, donde se le conoce como Nissan Rogue. Llegará a Europa en 2026 con importantes novedades, aunque para conocer todos los detalles del modelo, bastaría con echar un vistazo al Outlander actual.

Diseño y ADN compartido, y esto no tiene por qué ser malo

Este nuevo X-Trail PHEV hereda chasis y mecánica del Outlander, incluyendo detalles estéticos como la parrilla rediseñada, emblemas renovados y nuevas barras de techo en negro. Sin embargo, el parecido con el Outlander Black Edition es muy notable, con llantas y diferentes detalles en color negro. Al menos, así parece en las fotos oficiales, las cuales, sirve para apreciar como Nissan apenas ha realizado cambios en el Outlander más allá de mínimos detalles así como poner su emblema.

Nissan X-Trail | Nissan

La configuración mecánica mantiene el motor gasolina de 2.4 litros junto a dos motores eléctricos con tracción total de serie. La potencia combinada alcanza los 251 CV (185 kW), mientras la batería tiene 20 kWh de capacidad, con una autonomía eléctrica homologada de hasta 61 kilómetros –en Estados Unidos–. Todavía no se sabe con exactitud si la versión europea replicará estas cifras, ya que el Outlander europeo ha actualizado recientemente a 306 CV y 22,7 kWh de batería.

El X-Trail PHEV –el Nissan Rogue en Estados Unidos, recordad– contará con una configuración de tres filas de asientos y siete plazas, ideal para familias numerosas o quienes buscan versatilidad. En el interior destaca el cuadro digital de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil central de 9 pulgadas. La versión básica ya incluye faros LED, cuatro puertos USB y asistencia avanzada para el conductor.

Los acabados superiores añaden techo panorámico, tapicería de cuero, sistemas de audio Bose y volante calefactado, combinando confort y tecnología premium para un SUV que quiere ser cabecilla en su segmento.

Fechas y lanzamiento en Europa

El nuevo Nissan X-Trail PHEV se presentará oficialmente en el Salón del Automóvil de Los Ángeles en noviembre de 2025 y estará disponible en Estados Unidos a comienzos de 2026. La llegada al mercado europeo aún no tiene fecha confirmada, pero se espera que sea poco después, siguiendo la tradición de lanzamientos escalonados que marca Nissan.

Con esta jugada, Nissan apuesta fuerte para mantener su competitividad en el segmento de SUV híbridos enchufables, contando con la experiencia y tecnología desarrollada por Mitsubishi, que ya ha demostrado su eficacia en el Outlander.