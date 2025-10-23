Mirada más agresiva en el nuevo Toyota que apuesta por lo mismo: un SUV con un consumo de 5 L/100 y una fiabilidad máxima

El Toyota Corolla Cross es un coche que ha pasado un tanto desapercibido, pero claro, con el Toyota C-HR y el Toyota RAV4 como compañeros de catálogo, es lógico que poca gente se haya fijado en él. Sin embargo, es uno de los SUV más coherentes y recomendables de cuantos hay en el mercado y ahora, se ha renovado notablemente, aunque también ha visto como su precio subía.

Los SUV son la opción más popular en el mercado. Todo el mundo, o casi, pone sus ojos en un SUV cuando piensa en comprar un coche nuevo y algunos de los argumentos son más que válidos. Por ejemplo, el más común tiene que ver con la comodidad al entrar y salir del habitáculo, acción que se realiza de forma mucho más cómoda en un SUV que un compacto. El SUV tiene el asiento más alto y hay usuarios que agradecen ese extra de altura. Otras veces argumentan una mayor sensación de seguridad, aunque eso se ha demostrado, por activa y por pasiva, que es eso, una sensación.

Toyota Corolla Cross | Toyota

Pero, indiferentemente, los SUV dominan las calles y aunque no te gusten, hay veces que son compras casi obligadas, como el caso del Toyota Corolla Cross. Es, posiblemente, el SUV más lógico de todo el mercado, tanto por capacidades como por precios y prestaciones. Ahora, se ha renovado de forma importante, pero sin perder esa lógica que lo hace destacar por encima del resto.

Nuevo diseño para el Toyota Corolla Cross, pero misma esencia

Uno de los principales problemas del Toyota Corolla Cross, si podemos definirlo así, era su diseño. No sorprendía, no llamaba la atención de nadie, era demasiado discreto, demasiado correcto. Comparado con el Toyota C-HR, el Corolla Cross podría resultar incluso insulto. Quizá por eso, la nueva edición del modelo ha recibido un lavado de cara importante. El frontal es nuevo, más agresivo, en línea con el nuevo lenguaje de la firma japonesa y más interesante que el modelo saliente. También se añade nuevos colores igualmente más agresivos y llantas de nuevo diseño.

Toyota Corolla Cross | Toyota

En el habitáculo los cambios son más limitados, se centran en algunos detalles, pero buscan en general mejorar la percepción y las sensaciones de quien se pone a los mandos. La instrumentación es completamente nueva, con nuevos gráficos más visuales y se ha mejorado, según afirma la marca, la calidad general.

Sin embargo, la esencia general del coche se mantiene. Es decir, no rompe totalmente con el modelo y mantiene la idea básica de SUV coherente y usable. El tamaño es el mismo, con un habitáculo igual de grande e igual de aprovechable y mantiene sus dos mecánicas híbridas, una con 140 CV y otra con 200 CV –Corolla Cross 140H y Corolla Cross 200H–. La primera motorización se ofrece con el acabado Style, mientras que la segunda se podrá escoger, por primera vez en el modelo, con el acabado deportivo GR Sport. Igualmente, se añade una nueva versión, llamada Hybrid 200 4x4 Style.

Más deportivo, pero sin prescindir de la versatilidad

Una de las mayores novedades en la gama es el acabado GR Sport, el más deportivo que ofrece Toyota en sus modelos y que ya se puede elegir en coches como el Corolla, el Yaris e incluso en el caso del pequeño Aygo Cross. No es una versión radical, pero sí potencia el aspecto deportivo y un poco el comportamiento en carretera.

Toyota Corolla Cross | Toyota

Toyota dice que se busca reforzar el carácter del modelo con una carrocería de dos tonos, una suspensión más firma y una dirección un poco más rápida. Tiene llantas de diseño específico de 19 pulgadas en color negro y asientos de diseño GT Sport, así como llave inteligente y techo panorámico.

El consumo anunciado por Toyota es de cinco litros cada 100 kilómetros de media, incluso en la versión con el sistema de tracción total inteligente AWD-i de la versión 4x4. Eso demuestra que a pesar de imprimir carácter al coche, hay cosas que se mantiene intactas.

Los precios arrancan desde 36.500 euros del Toyota Corolla Cross 140H Style, una tarifa algo más elevada que la versión anterior.