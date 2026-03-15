Nuevo tope de gama para el Opel Corsa: ¿cuándo estará disponible?

El Opel Corsa y sus nuevas novedades después de anunciar una amplitud en las opciones de acabados y equipamientos. Definitivamente, una noticia tras otra en el último tiempo, aunque era cuestión de tiempo para la de esta entrega, dado el concepto que se ha estado paseando por eventos, que ha llegado a los clientes por las vías virtuales y que adelantaba este próximo tope de gama para el superventas alemán.

Además de haber podido acceder al experimental mediante simulador, pronto los usuarios podrán encargar la expresión más terrenal. El Opel Corsa GSE se caía de maduro y, aunque de momento la firma del rayo poco y nada deja ver, una única imagen, que toma en detalle a una de sus ruedas de 18 pulgadas con pinza de freno en el característico tono amarillo de la línea, promete un hot-hatch pegado al suelo –tal vez, con menos altura libre que el Corsa Electric de serie– y con tapacubos para optimizar el flujo aerodinámico.

Corsa, deportivo, y eléctrico: la trinidad con la que Opel pretende romper el mercado | Opel

El Hyundai Ioniq 5 N demostró que se puede ser un compacto de alto rendimiento y no aburrir a pesar de ser un eléctrico. El Renault 5 Turbo 3E es la prueba de que, en ocasiones, las reinterpretaciones que cambian batería por motor de combustión valen la pena. El Opel Corsa GSE deberá estar a la altura de lo que está a las puertas de representar.

Apertura de pedidos del Opel Corsa GSE, que buscará acercar desde la adrenalina

No solo será el tope de gama, la versión deportiva del modelo más vendido de Opel en España y el más popular del mercado alemán por quinto año consecutivo, sino que funcionará como una alternativa para la marca, que actualmente padece unas muy escasas ventas y una falta de competitividad de su Corsa eléctrico estándar, si se consideran las 231 unidades que entregó en 2025 y los más de 70 modelos eléctricos que matricularon más que él en el país.

Opel Corsa GSE | Opel

Opel nos adeuda los datos preliminares, pero si se toman las aptitudes del Mokka GSE, el Opel Corsa bajo las mismas tres siglas debería enviar al eje delantero una potencia máxima de 281 CV y un par motor de 345 Nm, para ponerlo a establecer un prometedor 0 a 100 km/h en más de cinco segundos.

Sin fecha confirmada, desde el fabricante ya generan expectativas al informar que los pedidos se abrirán en algún pasaje de este 2026. Con el Corsa híbrido siendo el caballo de batalla de la firma y el Electric básico viéndose opacado, quizás esta versión GSE, compensando ausencia de motor de combustión con adrenalina, signifique una respuesta a quienes el eléctrico básico no convence.