Audi pone al día su SUV e-tron con una nueva función que convierte el coche en una powerbank gigante

Audi es una de las marcas que se han lanzado más de cabeza hacia la electrificación, y no le está yendo nada mal. Sus modelos han recibido más elogios que críticas, pero el fabricante no se conforma con el trabajo realizado y ha presentado actualizaciones que se aplicarán este mismo año para dos de sus coches más atractivos, los SUV Audi AQ4 e-tron y Audi Q4 Sportback e-tron.

En España, el modelo se vende desde 49.047 euros con descuentos y ayudas aplicadas. Está disponible en tres versiones de motorizaciones de 204 CV, 286 CV y 340 CV de potencia. Todas han aumentado su autonomía en 30 kilómetros, llegando a los 440, 578 y 541 respectivamente, a 451, 592 y 554 en el caso del Sportback. Esta es una de las actualizaciones que más enriquecen el AQ4 para atraer más clientes.

Audi Q4 e-tron | Audi

Nueva tecnología

Aunque una de las novedades más señaladas es que estos serán los primeros coches de Audi que integrarán la tecnología Vehicle to Load de carga bidireccional y permite que el coche entregue energía a dispositivos móviles como ordenadores, tablets o consolas o aparatos más grandes como herramientas, patinetes o ebikes. Otra de las principales novedades en cuanto a equipamiento está enfocada a las pantallas.

El Audi Q4 e-tron y Audi Q4 Sportback e-tron integrarán un panel de instrumentos de 11,9 pulgadas y una pantalla de 12,8 pulgadas para el sistema multimedia. Además, existirá la posibilidad de añadir una tercera pantalla de 12 pulgadas frente al pasajero. Esta combinación no es nueva en Audi porque ya está presente en el Q3 y en el A5.

Audi Q4 e-tron | Audi

Practicidad y comodidad

También se han llevado a cabo cambios estéticos tanto en el interior como en el exterior de los vehículos. En el interior, lo que más llama la atención es el rediseño de la consola central, que ha sido elevada por practicidad y comodidad para los pasajeros de los asientos frontales. Respecto al exterior, salta a la vida el nuevo parachoques con un espíritu más agresivo.

Durante el mes de mayo se abrirá la posibilidad de pedir el Audi Q4 y Audi Q4 Sportback eléctricos con las actualizaciones. Sin embargo, las entregas no se empezarán a realizar hasta el verano. Sin ninguna, estas novedades amplían el ciclo de vida de estos modelos dentro del catálogo de la marca alemana y demuestran el compromiso del fabricante con estos SUV que han sido bien recibidos por los clientes.