La revolución de Volkswagen empieza y no es con el Golf, sino con otro icono que ya es eléctrico

La larga espera ha terminado. Tres años después de aquel ID.2all Concept "espacioso como un Golf y asequible como un Polo", según la marca lo presentó en aquel entonces, y tras la etapa de pruebas y camuflaje, el modelo de producción ha sido revelado y sus preventas comenzaron este jueves 30 de abril. Para la firma, el Volkswagen ID.Polo oficia de abanderado de la nueva camada de coches 100 % eléctricos accesibles, por lo cual no estamos ante un lanzamiento cualquiera y las expectativas se han echado sobre la mesa. No es para menos: es el primer Polo cero emisiones de la historia.

Para cumplirlas, tres son los niveles de acabado confirmados y al introducirnos en ellos nos preguntamos si es realmente un eléctrico barato. Sí mientras te limites a la versión de acceso, que sigue en cuenta atrás y se espera para julio de este año. Presentado como Trend –en España se comercializará como Match–, se anuncia por debajo de los 25.000 euros, que por ser el precio base corresponde a la configuración con batería de 37 kWh, que otorga unos 329 km de autonomía combinada y es compatible con corriente continua a 90 kW de potencia.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

No habrá más posibilidades que esta configuración mecánica para el ID.Polo Match, que solo contará con el nivel de potencia estándar, el de 116 CV, a pesar de que esta batería de 37 kWh también ofrecerá una superior de 135 caballos, que estará disponible a mitad de año a partir de la variante intermedia Life. Con el ID.Polo Life también se agrega la opción de elegir la batería con más capacidad, la de 52 kWh, que expande el rango de eficiencia hasta los 450 km, permite cargas rápidas en corriente continua con potencias de 105 kW y aumenta la potencia del motor eléctrico a 211 CV máximos.

Las versiones superiores del nuevo Volkswagen ID.Polo, ya disponibles

Es esta versión avanzada desde donde debes comenzar a considerar a este eléctrico si buscas un equipamiento complejo en cuanto a asistencias a la conducción, porque a las funciones básicas de la versión de entrada mantenimiento de carril, asistente de colisión suma el control de crucero adaptativo y otras importantes asociadas al aparcamiento como la cámara de visión trasera y el control de distancia. La calidad mejorada se evidencia también en secciones puntuales como los espejos retrovisores, tanto los exteriores de plegado eléctrico y función de memoria como el interior con antideslumbramiento automático.

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Aparece en el final del recorrido el tope de gama, el ID.Polo más completo y más tecnológico: el Style. Tecnológico ya desde los elementos que acompañan al diseño exterior. En este ID.Polo, las luces son protagonistas: el logotipo VW pasa a iluminarse tanto en el frontal como en la zaga, los faros evolucionan a un sistema Matrix LED IQ.Light y se unen mediante una tira LED iluminada, mientras los pilotos traseros se presentan como LED 3D.

Al igual que como veremos en el ID.Cross, esta versión suma el ID.Light, que aporta información visual reaccionando a los momentos de la conducción a través de indicaciones vinculadas al estado de carga, la navegación y relacionadas con la seguridad, como la advertencia de presencia de usuarios de la vía cuando estamos por abrir la puerta. Hablamos de la máxima expresión del confort al que este modelo puede aspirar, ya que solo optando por el Style recibirás climatizador automático de dos zonas, volante calefactable con ajuste de altura y profundidad, y asientos delanteros deportivos estilo confort también calefactables y con ajuste de altura.

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Precios de los ID.Polo Life y Style con batería de 52 kWh

A la espera de que Volkswagen complete la gama en el configurador –será en julio, repito–, de momento son el Life y el Style con batería de 52 kWh los disponibles, con precios más allá de los 30.000 euros. Pero, así también como el Match, el Life puede ser barato y costar menos de 25.000 euros si incluimos los descuentos del Plan Auto+ y CAES. Eso sí: sea cual fuere el seleccionado, recién a finales de este año iniciarán las entregas. Una vez incorporada la versión de acceso y el nivel de batería básico, solo quedará esperar por el más potente y deportivo: el ID.Polo GTI de 226 CV, pautado para el 2027.