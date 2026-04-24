Anular el AdBlue te puede salir muy caro: las multas y riesgos mecánicos de esta práctica ilegal

¿Estás pensando en anular el AdBlue de tu coche para ahorrarte una avería? ¡Cuidado, porque la broma puede salirte muy cara! No hay una multa única, pero circular con una reforma no autorizada suele castigarse con sanciones de entre 200 y 500 euros.

Lo más grave no es solo la multa, sino que desde abril de 2025 las ITV son mucho más estrictas. Ahora utilizan la lectura OBD para detectar cualquier manipulación en el sistema de emisiones de los diésel modernos. Si el sistema detecta que has anulado el AdBlue, tu ITV será desfavorable y no podrás circular legalmente hasta que repares el coche. Además, alterar el sistema SCR invalida la homologación de tu vehículo y complica totalmente su posible venta futura. No te dejes engañar por cifras exageradas de 20.000 euros, pero tampoco creas que es una modificación inofensiva.

Desactivar este sistema anticontaminación es una manipulación ilegal que deja rastro en la centralita. La solución inteligente es reparar el fallo con piezas de calidad y evitar problemas con Tráfico y la inspección técnica. ¡No te la juegues por ahorrar unos euros! Manipular estos componentes no solo afecta a tu bolsillo, sino también a la documentación oficial del vehículo.