Ahora o nunca: el regalo "excepcional" que te llevas si compras un Opel Corsa

De tanto mezclar el mundo real con el virtual, ahora el rayo alemán más famoso de la industria automotriz ha dado un siguiente paso en su campaña, que consiste en incentivar a que los conductores adquieran un Opel Corsa mediante una entrega "excepcional", según término oficial. Y no es para menos. Con la compra del superventas –en España ha sido el 15° modelo más vendido del 2025–, el fabricante te regala una consola Play Station 5. Eso sí: no te dejes estar, porque es por tiempo limitado.

Tómalo como un ahora o nunca, porque el combo está vigente por lo que resta del mes. Hasta el 28 de febrero, todos aquellos particulares que se hagan y matriculen un Corsa en cualquier sucursal de la Red de Concesionarios Opel accederán automáticamente a la actual generación de la consola, que será enviada, a cada domicilio durante marzo, con pack de entrenamiento incluido. ¿Pack de entrenamiento? Pues, la idea de este obsequio no le ha nacido a la marca por simple capricho.

El mencionado lazo entre el mundo físico y el virtual que transita la firma de Stellantis tiene nombre, es un concepto inspirado e inspirador y se pasea por las exposiciones de automóviles. Basado en el Opel Corsa de serie, el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo oficia de hilo conductor para las intenciones de visibilidad de la tecnología que los alemanes están desarrollando pensando en sus futuros deportivos 100 % eléctricos.

Opel Corsa | Opel

El regalo de Opel para compradores del Corsa: consola y simulador para conducir el que no podrás en la vida real

Potencia máxima de 800 caballos, par motor de 800 Nm, velocidad máxima de 320 km/h y un diseño que, además de transferirle rasgos de carrocería al nuevo Astra, va y viene entre las dimensiones cruzando el portal phygital, porque semanas atrás se estaba mostrando en público en el Salón del Automóvil de Bruselas y ahora espera por los nuevos clientes del Corsa para ser conducido en el simulador, su verdadero hábitat natural.

El Corsa espera, con un precios iniciales sujetos a financiación de 14.900 euros y de 18.600 euros para las versiones de gasolina pura e híbrida, respectivamente, y una PlayStation 5 a domicilio. La consola digital, por lo cual Opel la entregará a cada comprador con una tarjeta de 80 euros para obtener el juego desde PlayStation Store.