Permisos para conducir autocaravanas, campers y caravanas: lo que debes saber

¿Estás pensando en sumarte a la moda de viajar con la casa a cuestas este verano? El número de autocaravanas en España casi se ha triplicado en la última década. Pero antes de arrancar, debes tener muy claro qué permiso necesitas según la DGT.

¡No te la juegues con el carnet si vas a conducir una autocaravana este verano! La mayoría de estos vehículos se pueden llevar con el permiso B de coche. Pero cuidado, esto solo sirve si no superas los 3.500 kg de masa máxima autorizada.

Si tu autocaravana es más pesada y pasa de esa cifra, necesitarás un carnet adicional, el permiso C1, que habilita a conducir camiones ligeros La cosa cambia totalmente si hablamos de pesos pesados. Para los vehículos que superan los 7.500 kg de masa máxima autorizada, la DGT es tajante.

En ese caso, es obligatorio tener el permiso C, el mismo que los camiones grandes. ¿Y qué pasa si lo que llevas es un remolque caravana? Si tu remolque es ligero, es decir, de 750 kilos o menos, te vale con el permiso B. Eso sí, el conjunto de coche y caravana no puede pasar de los 3.500 kilos.

Si tu equipo es más grande y el conjunto llega a los 4.250 kilos, necesitas la autorización B-96. Pero cuidado, si superas ese límite de peso total, será obligatorio el permiso B+E. Por último, en casos muy excepcionales, si la autocaravana tiene más de nueve plazas, la cosa cambia.

Aquí necesitarás permisos de transporte de pasajeros como el D1, el D o sus variantes con remolque. Conocer estas diferencias es clave para disfrutar del viaje con total tranquilidad y seguridad legal.