Europa quiere más protección obligatoria en moto: la encuesta de las federaciones a la que pueden responder los moteros y lo que propone cada país

La Comisión Europea está estudiando nuevas leyes de protección obligatoria para todos los conductores de moto. El primer paso ha sido lanzar una gran encuesta a través de las federaciones de motociclistas. Quieren saber si estamos dispuestos a que la ropa homologada sea una exigencia legal y no una opción.

¿Deberían ser obligatorios los pantalones con protecciones, las botas o incluso la espaldera en cada trayecto? Actualmente cada país va por libre y eso es precisamente lo que quieren unificar ahora mismo. En Francia, por ejemplo, ya es obligatorio llevar guantes con certificación CE y un chaleco reflectante.

En España, la DGT también presiona para que usemos guantes y el airbag sea el estándar. El espejo donde todos se miran es Bélgica, que tiene la normativa más completa actualmente. Debes llevar guantes, chaqueta de manga larga, pantalones largos y calzado que proteja el tobillo.

Pero, ¿es realmente efectivo? Un estudio del INSIA para la DGT es muy contundente. El equipamiento reduce de forma significativa la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Elementos como el casco, la chaqueta, los guantes y las botas han demostrado su total eficacia.

¿Estarías dispuesto a seguir el modelo belga para reducir daños o prefieres decidir tú mismo? Participar en esta consulta europea es fundamental para que tu voz se escuche en Bruselas. El resultado de esta encuesta marcará el futuro de nuestras rutas y de nuestro bolsillo en los próximos años.