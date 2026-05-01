Renault Austral vs. Peugeot 3008: ¿cuál tiene mejor espacio interior?

Propongo a continuación una comparativa entre dos SUV pertenecientes al segmento C, pero no ubicados en la línea media de los compactos, sino en la parte superior, aproximándose a los de tamaño mediano. Estamos, entonces, ante dos referentes que garantizan espacio interior para que viajen cómodamente dos adultos en la fila trasera. ¿Cuál ofrece mejor habitabilidad entre el Renault Austral y el Peugeot 3008?

Renault Austral | Renault

Antes que nada, el primer aspecto vinculado directamente a este tema en que ambos modelos franceses se aproximan es el de las dimensiones exteriores. Para el del rombo son 4,533 metros de longitud y son nueve milímetros los que lo separan del C-SUV del león, que mide 4.542 milímetros de morro a zaga. También es ínfima y prácticamente nula la diferencia a lo alto, ya que los dos alcanzan el metro con 64 centímetros. En anchura, sin sumar los espejos retrovisores, se registra la mayor diferencia, pues son seis centímetros y medio más para el 3008: 1.895 milímetros frente a los 1.830 del Austral.

Entonces pasamos a un momento clave en esta entrega: el de la distancia entre ejes. Con 2,73 metros, es elocuente la superioridad del Peugeot, pues su rival de Renault no va más allá de los 2,08 metros. Como consecuencia, deduciríamos que el 3008 garantiza mayor espacio interior, pero es cuando surge la notable modularidad del SUV del rombo gracias a una función fundamental de la que el otro vehículo carece: su banqueta trasera deslizante hacia atrás y hacia adelante.

Interior del Peugeot 3008 | Peugeot

Renault Austral vs. Peugeot 3008: la batalla de la butaca trasera

Si pensamos la habitabilidad en función de la comodidad de los pasajeros traseros –de sus piernas en particular– son 133 milímetros los que el 3008 asegura. El Austral, gracias a esta desplazamiento longitudinal máximo de 16 centímetros de fila trasera, puede alcanzar los 267 milímetros de espacio para las rodillas. De la misma forma saca provecho cuando estos asientos se mueven hacia adelante, ya que así hace crecer el volumen estándar de su maletero hasta 657 litros en la versión híbrida eléctrica y hasta 673 litros en la microhíbrida. El 3008, en tanto, se queda en 588 litros.

Hay en el Renault un punto más a favor, pero que no se mide, sino que se experimenta: el acceso a esta segunda fila. Por diseño, por línea de techo y por disposición de su pilar trasero, los ocupantes tienden a entrar al habitáculo con mayor libertad que en el Peugeot.

Peugeot E-3008 | Peugeot

Una comodidad que prosigue inmediatamente al confirmar el espacio para las cabezas: con 921 milímetros entre asiento y techo, el Austral también acaba siendo más recomendable en comparación con su rival, que firma de altura en esta segunda fila unos 884. Donde sí vence el Peugeot 3008 es en la anchura de banquetas entre puertas: con 1.428 milímetros, supera al Renault por diez centímetros. Esto pone en perspectiva la pregunta introductoria: uno podrá hacerse más fuerte que el otro en determinado aspecto, pero todo dependerá de las necesidades y prioridades de los usuarios.