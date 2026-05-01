Ni el Sportage ni el EV3, el Kia más vendido es el SUV compacto con brutal relación calidad/precio y etiqueta ECO

El Kia Stonic es de esos SUV urbanos que me generan sensaciones encontradas cuando someto su apariencia a un rápido escaneo. Por un lado, su lenguaje de diseño no dice demasiado ni se destaca de la gran mayoría que predomina el mercado europeo. Además, no encuentren en mí un defensor de los coches que se sirven de placas protectoras de plástico en negro, a pesar de la funcionalidad que ofrecen por su alta resistencia. No al menos desde ese aspecto.

Como contraparte, goza de la característica identidad visual robótica de los modelos de la marca coreana y merece este rasgo ser tomado como un plus. Pero las principales fortalezas del Stonic radican en su relación precio-calidad y en las posibilidades de propulsión que le permiten llevar la etiqueta Eco.

Kia Stonic | Kia

En este referente del segmento B –estamos frente al 15° modelo más vendido de España en la actualidad y el más elegido de la flota Kia por los conductores del país–, la carta de presentación es un valor de entrada por debajo de los 20.000 euros sea cual fuere la motorización: financiando y teniendo en cuenta el acabado más básico –el denominado Concept–, el de gasolina 1.0 de 100 CV comienza en 19.090 euros y el microhíbrido de 115 CV, que es el que te otorga la ponderada insignia medioambiental, se anuncia desde 19.380 euros.

Un modelo asequible incluyendo el tope de gama

Es la del Kia Stonic una gama de rangos contenidos en cuanto a precio de sus versiones. Recomiendo por ello no precipitarse al momento de la compra y analizar las opciones. Un Stonic Drive –nivel de equipamiento superior al Concept– se publica hoy desde 20.780 euros llevando la misma tecnología MHEV con arquitectura eléctrica de 48 voltios.

Kia Stonic | Kia

Sobre las especificaciones básicas, esta variante hace más completo el sistema de asistencias a la conducción, incorpora ventanas oscurecidas y agrega funciones como el climatizador automático y el ajuste de altura para el asiento del acompañante. Lo mejor corre por cuenta de la faceta más deportiva que, a su vez, oficia de tope de gama: el GT Line.

Prepara un presupuesto apenas por encima de los 23.000 euros y a cambio te llevarás un juego de pedales deportivos, un freno de estacionamiento eléctrico, mayor confort producto del volante y los asientos delanteros calefactables y una digitalización avanzada gracias al cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas, la llave digital de acceso al habitáculo, el cargador inalámbrico y los dos puertos USB que el coche suma para los ocupantes de la fila trasera.