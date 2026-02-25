No es solo una cara bonita: el Opel más vendido de España se renueva para seguir triunfando

El Opel más vendido de España va acumulando en poco tiempo novedades para seguir atrayendo a la demanda. Pocos días atrás, la marca alemana lanzó un incentivo apuntado a gamers y, ahora, el acabado intermedio Yes expande sus posibilidades. Si bien el fabricante puso el foco en la nueva pintura de carrocería, lo cierto es que el Opel Corsa actualizado no es solo una cara bonita.

Para los clientes del superventas –no baja de 15.000 unidades por año y en 2025 superó las 17.000 entregas en el país–, lo mejor posible. Al menos, eso parece pretender la firma del rayo. Por un lado, la novedad insoslayable le pertenece a la vidriera, es decir, a una gama de colores un poco más democrática de lo que hasta aquí venía siendo.

No es que el compacto escatime en tonalidades. Como el resto de las iteraciones, el Corsa se vende en el mercado español con un catálogo de seis, pero solo el verde Eukaliptus no representaba dinero adicional para el cliente.

Nuevo Opel Corsa Yes: más que una cara bonita

Esto cambia al sumarse el Koral Orange metalizado como color disponible sin coste extra, y que aporta al interior inserciones naranjas a tono. Al respecto del acabado exterior, una virtud de la configuración bitono del hatchback se expresa en cómo se manifiesta el negro en contraste. El Corsa actual no extiende el negro a los pilares traseros, por lo que no le quita protagonismo al color principal, pero equilibra en la zaga resaltando la deportividad al aplicarlo en el alerón de techo.

La renovación del Opel Corsa Yes va más allá de la apariencia que muestra por fuera. Es una mejora a gusto del cliente. Por primera vez, esta versión del popular cinco puertas permite especificaciones opcionales. Eso sí, se trata de equipamientos segmentados por la propia marca en tres paquetes diferentes. Está el Winter Pack con funciones para la calefacción y también el Comfort Pack de 250 euros, que incluye freno de mano eléctrico, reposabrazos central con un compartimento en la fila delantera y una segunda llave.

Sin embargo, por 500 euros, el más completo es el Tech Pack, que optimiza la seguridad activa y el sistema de asistencias a la conducción. Una cámara de visión trasera de 180 grados, retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y calefactables, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y otros sensores para el ángulo muerto componen este paquete. Sea cual fuere el equipamiento adicional elegido, el respectivo coste extra se sumará a los 16.250 euros de los que parte esta variante.