Smart cambia con su coche más grande de la historia: un SUV coupé deportivo con muchísima personalidad

El Salón del Automóvil de Pekín es uno de los eventos más importantes del año en la industria, en la que se presentan más novedades. Una de ellas ha sido muy especial. Aunque ya teníamos informaciones, ahora conocemos oficialmente el Smart más grande de la historia, abandonando la esencia de la marca, una berlina bajo el nombre #6 EHD.

Este modelo se extiende hasta los 4,9 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2.9 metros. Puede que se pregunte por qué Smart de repente salta a las berlinas, pues porque una de las propietarias de la marca es Mercedes-Benz (junto a Geely), reina en este segmento. De hecho, el Smart #6 EHD tiene diseño y equipamiento de alta gama tal como comprendemos a los modelos del fabricante alemán.

Smart #6 | Smart

Detalles de tiburón en un diseño deportivo

Respecto a la estética, lo más atractivo lo encontramos en el capó, sus salidas de aire que la propia marca ha denominado “branquias biónicas de tiburón”. Detalles como este consigue que el Smart #6 EHD, sin dejar de lado la elegancia, gana un espíritu deportivo que le puede aproximar a más potenciales clientes.

De momento, la única motorización disponible en este modelo será híbrida enchufable PHEV, aunque posteriormente se incorporará una versión 100% eléctrica. El sistema es el llamado NordThor Hybrid 2.0 que ha sido desarrollado por Geely y que ya la tiene el Smart #5 en China. Integra un motor turbo de gasolina 1.5 litros junto a un propulsor eléctrico de 200 kW. La potencia combinada de esta motorización es de 435 CV y se vincula a una transmisión automática de tres velocidades.

Va a ser el Smart menos puro de la historia, porque va a ser el más grande que la marca ha lanzado nunca | Smart

Dudas sobre Europa

El motor eléctrico está alimentado por una batería de 20 kWh o 41,46 kWh, según la elección del cliente. La de mayor capacidad entrega hasta 285 kilómetros de autonomía eléctrica, una cifra que lo acerca a bastantes modelos de propulsión 100% eléctrica. Uniendo el depósito de gasolina, la autonomía total supera los 1.800 kilómetros.

Ahora bien, aún no está confirmado que el Smart #6 EHD vaya a venderse en Europa. Ha sido pensado para el mercado chino. No obstante, sí existen ciertas posibilidades de que esta berlina termine llegando a nuestro continente, donde este tipo de coches tienen buena acogida. Y no nos olvidemos que está una marca europea de por medio, Mercedes. Eso sí, aquí no funcionan las motorizaciones híbridas enchufables. Por eso, si el Smart #6 EHD llega a España será 100% eléctrico, como ocurrió con el #5.