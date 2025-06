Coches eléctricos que corren de verdad (y no aburren)

Momento de sacarnos de encima todos los complejos, obstáculos y demás factores que hacen a la inaccesibilidad de un coche. En este caso de un deportivo, aunque despojémonos también de tecnicismos, hagamos, si el caso lo amerita, ese cuestionado uso de la palabra. No nos cerremos a las carrocerías, vayamos por el vértigo en sus diversas formas de expresión.

Una selección de dos coches cien por ciento eléctricos con rangos diferentes y universos diferentes. Un surcoreano y un italiano. No pretendas irte de aquí con una recomendación de compra. El precio no interesa, pero notarás que esto no va en orden de peor a mejor y es para darte un poco de heterogeneidad. Te aconsejaría que subieras el volumen, pero los V6, V8, V10, V12 y contando, no tienen lugar, aunque, al final de todo verás cómo los deberás subir. Tampoco esperes líneas dedicadas a coches como el RS e-tron GT o el Porsche Taycan Turbo S.

Cada uno tiene cómo llamar la atención durante su manejo de alto vuelo, cada uno con sus armas para compensar la falta de esa adrenalina que genera escuchar los motores de combustión. Uno tan notable como inesperado y el tercero incomparable, pero los dos son garantía de altas prestaciones. Tres que practican el lenguaje de lo visceral y, sobre todo, no aburren.

Pininfarina Battista | Pininfarina Automobili

La bella y la bestia en un mismo coche: Pininfarina Battista

En primer lugar, tranquilos, con el Pininfarina Battista. Preguntémosle, si no, a Michael Jordan, a quien le gustó tanto el ejemplar que le compró al fabricante italiano, que fue por más y le encargó una versión one-off solo para él: el Pininfarina Battista Targamerica, versión targa del biplaza y, me atrevo a decir, superadora en la apariencia deportiva.

Como al targa, al Pininfarina Battista original, del cual se fabricaron apenas 150 unidades, la palabra hipercoche le queda bastante chica. Un motor eléctrico para cada rueda, potencia combinada máxima de –atención– 1.900 caballos y una aceleración que deja en ridículo a los superdeportivos de 1.000 CV que hacen los 100 km/h de parado en 2,5 segundos. Al de Pininfarina le basta menos de dos segundos: en 1,86 ya los tocó y en 4,75 alcanzó los 200 km/h.

De la familia de los Rimac Nevera y Lotus Evija –éste todavía más salvaje por su potencia que va más allá de los 2.000 CV–, el Pininfarina es el aporte hiperdeportivo a este par disímil de eléctricos de alto rendimiento y se hace un lugar en este artículo por algo más que su poder de fuego: el diseño de la tradicional casa turinesa, un factor ineludible que pesa en la balanza cuando se lo compara con sus mencionados rivales. Un coche para disfrutar las largas rectas y, por qué no, las autobahns alemanas.

Hyundai IONIQ 5 N | Hyundai

El Hyundai IONIQ 5 N: Diversión, velocidad y una entretenida quema de neumáticos

Pasamos a un universo totalmente alejado del anterior. El Hyundai IONIQ 5 N corre ¡y cómo corre!, pero no se imaginan lo bien que levantan humo sus neumáticos cuando derrapa en las curvas. Vaya agilidad y habilidad surcoreana. Verlo, nos da la pauta de entrada de que nos vamos a subir a un compacto que no resignará diversión bajo ningún punto de vista.

El característico color de carrocería de la división N de Hyundai ya es una primera declaración de principios contra el aburrimiento, y a ese acabado le suma una zaga más deportiva que el IONIQ 5 estándar, un frontal retocado para ser más aerodinámico y con un esquema de refrigeración de los motores superior, llantas de 21 pulgadas y un porte mayor como consecuencia –ocho centímetros más de largo, cinco más de ancho– que da como resultado un IONIQ que se mueve en circuito como pez en el agua.

Sus prestaciones de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos sin ponerse colorado– son apenas un anunciado. Este coche vuela, hace escándalo en la pista. Es ideal para la pista, sencillamente. Tiene mucho que dar en cuanto a maniobras de riesgo y, para que no extrañen el sonido de un deportivo con motor de gasolina, lo simula todo, como podrás escuchar al décimo minuto de este vídeo que debo recomendarte.