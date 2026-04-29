Más de 800 km de autonomía y una nueva función que no tenía el Golf eléctrico: la nueva arquitectura eléctrica del Volkswagen ID.3 Neo

Semanas atrás te recomendé que esperaras, que lo valía, pues había un sucesor en cuenta atrás. Una renovación profunda en camino. En realidad, ya consumada, solo que restaba el lanzamiento oficial. El nuevo Volkswagen ID.3 Neo le da una actualización merecida y necesaria al compacto urbano, que ahora llena los casilleros en aspectos varios que van desde el diseño y equipamiento hasta la propulsión, funciones de carga que el modelo anterior no incluía y demás especificaciones vinculadas a su arquitectura eléctrica. A esto último dedico esta entrega.

De arranque, dos niveles de acabado y tres opciones de motorización. En su gama encontrarás las variantes Life y Style, y en el ID.3 Neo Life con batería de 50 kWh y 170 CV la versión de acceso. Una de capacidad intermedia, la de 58 kWh, lleva la potencia máxima hasta los 190 CV, mientras la tercera y definitiva alimenta a un motor eléctrico de 231 CV con sus 79 kWh netos.

Volkswagen ID.3 Neo | Volkswagen

Aunque la evolución de los rangos de potencia de carga constituye uno de los puntos más importantes para el cliente, que ahora recuperarán 200 km en diez minutos –en comparación con el ID.3 saliente, que permitía máximas de 175 kW, el Neo alcanza una potencia de 183 kW en corriente continua con la batería superior–, cuando hablo de novedades de carga no me refiero a la carga en corriente continua para recuperar energía en el coche.

Nuevo Volkswagen ID.3 Neo: carga bidireccional, autonomía y precio

El nuevo ID.3 se lanza a la altura de los nuevos e inminentes eléctricos de Volkswagen para los segmentos bajos y eso incluye su capacidad de suministrar electricidad a dispositivos externos haciendo uso de la función vehicle-to-load, en su caso, mediante una potencia de hasta 3,6 kW.

Conoce el diseño del Volkswagen ID.3 Neo: ¿qué conserva del modelo anterior y en qué ha evolucionado? | Volkswagen

El principal paso al frente lo da en la eficiencia y el consumo, cuyo combinado pasa de los 15,2-16,5 kWh del Volkswagen ID.3 retirado a uno de entre 13,9 y 15,8 kWh cada 100 km. Tomando como referencia la batería tope con capacidad de 79 kWh, el hatchback gemelo del Cupra Born incrementa su autonomía de los 568 km del modelo predecesor –máxima correspondiente a las versiones terrenales, pues el GTX rozaba los 600 km– a una de 628 km y de 828 km en ciudad.

Sujeto a financiación, el ID.3 Neo ya puede pedirse en Alemania y otros mercados europeos a un valor inferior a los 30.000 euros. Para España aún no figura disponible en el configurador, pero pronto lo estará, según informa la marca, y las primeras unidades comenzarán a entregarse a finales de julio.