Madring: las obras del circuito urbano para el Gran Premio de España de Fórmula 1 concluirán en un mes

Las obras del nuevo circuito urbano de Madrid para acoger una prueba del Fórmula 1 avanzan con un calendario ya definido. Según ha explicado el presidente del comité ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, los trabajos principales del trazado —conocido como Madring— deberían concluir el 25 de mayo, y el montaje de las gradas comenzará en junio.

El proyecto llega además con una fuerte respuesta en la venta de entradas. El circuito está cerca de alcanzar el lleno técnico: el 97% de las localidades disponibles ya se han vendido, lo que supone más de 90.000 entradas adjudicadas a varios meses de la cita.

Madrid debutará en el calendario del campeonato en la temporada 2026, con el Gran Premio de España de Fórmula 1 2026 previsto entre el 11 y el 13 de septiembre. El trazado tendrá una longitud de 5,4 kilómetros y contará con 22 curvas.

Se desarrollará en torno al recinto ferial de Ifema y los terrenos de expansión en Valdebebas, combinando zonas técnicas con puntos más exigentes para los pilotos. Entre ellos destaca una curva peraltada bautizada como “Monumental”.

Más allá del evento deportivo, el proyecto se plantea como una herramienta estratégica para reforzar la proyección internacional de la capital. De los Mozos ha subrayado que la entrada en la Fórmula 1 responde a un objetivo de posicionamiento global, vinculando el circuito al negocio ferial y congresual. La intención es integrar el evento dentro de una oferta más amplia de experiencias, con impacto en la atracción de grandes citas internacionales.

En esa línea, el responsable de Ifema sostiene que la iniciativa ayudará a consolidar a Madrid como sede de grandes eventos. Las previsiones apuntan a que el consorcio alcance una facturación de 300 millones de euros en 2026, impulsada en parte por la celebración del Gran Premio.

También se pone el foco en la movilidad. Se estima que el 80% de los asistentes accederá al circuito en transporte público, un aspecto que se quiere destacar como parte de la imagen de ciudad moderna asociada al evento.