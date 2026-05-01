Así son los motores integrados en las ruedas del superdeportivo basado en el icono 100% eléctrico

El Renault 5 100% eléctrico es el primer coche de culto con esta motorización, y ese hito ya le ha asegurado un espacio en la historia del automovilismo. La acogida ha sido tan positiva que la marca francesa sigue aumentando la apuesta por esta gama y ya ha dispone de un superdeportivo con una pinta estupenda, como aquel con el que Carlos Sainz hizo babear a los españoles en cada rally.

Se llama R5 Turbo 3E, está inspirado en el R5 Turbo, y se vende en España desde 155.000 euros. Su color protagonista es el amarillo, con el blanco dominando las faldas del coche, un leve alerón trasero, y unas llantas con un moderno dibujo de estrella. El nombre del coche se despliega por los laterales, donde también destacan unas curiosas salidas de aire como si fueran branquias de pez.

Renault 5 Turbo 3E | Renault

Grandes prestaciones

A nivel mecánico, lo más llamativo de este modelo es que se trata del primer coche de producción en toda la historia cuyos motores se integran directamente en las ruedas, una tecnología suministrada por Protean Electric. Es un vehículo de tracción trasera, por lo tanto, cada una de las ruedas de este eje incluyen un propulsor eléctrico de 272 CV para una potencia combinada de 540 CV para una aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos y una velocidad máxima de 270 km/h.

El CEO de Alpine (filial deportiva de Renault), Phillipe Krief, afirma que “el equipo trabajó arduamente para ofrecer a los entusiastas un superdeportivo retro de calle como el Renault 5 Turbo 3E. Una de las principales diferencias es el motor integrado en las ruedas, que desarrollamos con Protean, que nos ofrece la tecnología IWM, líder mundial, para este proyecto emocionante. Estamos muy satisfechos por trabajar con ellos para entregar el legado del icónico Renault 5 Turbo en versión totalmente eléctrica”.

Renault 5 Turbo 3E | Centímetros Cúbicos

Diferente al convencional

Este nuevo modelo se asienta sobre una plataforma eléctrica de 800 voltios, permitiendo una batería de 70 kWh que concede una autonomía de 400 kilómetros. Esta no es su gran virtud, porque su condición de superdeportivo tampoco lo pide. Lo que sí exige es una experiencia de conducción disfrutona, dinámica y equilibrada, y esto sí lo garantiza.

Este Turbo 3E tiene algunas diferencias de cuerpo con el Reanult 5 eléctrico de base. Es ligeramente más largo y ancho, con 4,08 y 2,03 metros respectivamente. Además, es más bajo en 12 centímetros. No obstante, la esencia es la misma, y la marca francesa sigue dando vida a esta gama que ha hecho historia en los inicios de la era del automovilismo eléctrico.