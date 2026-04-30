Vuelve el mito de Land Rover: el nuevo Freelander ahora es familia de Ebro, Omoda y Jaecoo

Freelander fue uno de los modelos más míticos de Land Rover desde 1997 hasta que dejó de producirse en 2014. Desde entonces, hubo ciertas especulaciones de su regreso. Lo que no nos esperábamos es que no lo hiciese como un coche más dentro de un catálogo, sino que se convirtiese en una marca en sí misma gracias a la asociación entre Jaguar Land Rover y la china Chery, la misma detrás de marcas como Omoda, Jaecoo y más recientemente Ebro.

Estos dos fabricantes han decidido colaborar para crear una marca conjunta llamada Freelander y que resucitará el legendario modelo bajo el nombre de Freelander 8 con motorización 100% eléctrica. Además, ya han sido reveladas imágenes oficiales del coche que entrará en producción y la verdad es que cumplen todas las expectativas porque apariencia es puro Land Rover pero adaptado a las tendencias modernas del diseño.

Freelander 8 | Freelander

Profunda asistencia a la conducción

Aunque el Freelander 8 haya sido revelado oficialmente en el Salón del Automóvil de Peikín (hasta ahora solo conocíamos el prototipo), lo cierto es que no se han aportado datos técnicos. Eso sí, se puede adelantar que se asentará sobre una arquitectura de 800 V que permite motorizaciones 100% eléctricas potentes y baterías de alto rendimiento.

En un todoterreno que afronta carreteras complejas y numerosos obstáculos, los sistemas de asistencia a la conducción son especialmente relevantes. Por eso mismo, el Freelander 8 es un portento en este sentido apoyándose en tecnología de Huawei con un LiDAR de alta resolución. Gracias a este radas, el coche lee el entorno con una eficacia cercana a la perfección, avisando de posibles colisiones o reaccionando para evitarlas.

Freelander 8 | Freelander

Capacidad de adaptación

Además, el Freelander 8 tendrá la capacidad de adaptarse sobre la marcha a las demandas de cada terreno que recorre, ajustando automáticamente la suspensión, por ejemplo. Es decir, con este coche es difícil llevarse sustos por muchos peligros que se afronten. Ya dentro del habitáculo, vemos que se ha apostado por acabados de alta gama y una amplia pantalla central para el sistema multimedia. Porque no todo será ayudar en condiciones de conducción compleja, este vehículo también ofrece entretenimiento, guías de aparcamiento o navegadores.

Este Freelander 8 es solo el principio, con aterrizaje en el mercado chino durante la segunda mitad del año como punto de partida. La marca revelará seis modelos en los próximos cinco años para afianzarse dentro del segmento SUV y todoterreno. Todos los vehículos, sino hay un giro inesperado de guión, deberían integrar motorizaciones 100% eléctricas. Freelander vuelve a estar entre nosotros.