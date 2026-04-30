Ni coches baratos, ni robotaxis ni Roadster: el nuevo Tesla tiene más de 1.000 CV y ha tardado 9 años en llegar

El regreso del Roadster no ha sido el único modelo de Tesla retrasado hasta la saciedad. El mismo año que la presentación de este coche, 2017, también se introdujo un camión llamado Semi, que debía llegar al mercado en 2019. No obstante, no fue hasta 2022 que se entregaron las primeras unidades a PepsiCo, y no ha sido hasta finales de abril que la producción en masa se ha convertido en una realidad.

Uno de los puntos positivos de este retraso en el modelo de producción del Tesla Semi es que han tenido tiempo para optimizarlo. De hecho, han conseguido algo muy relevante en vehículos pesados para, así, mejorar su rendimiento. Desde el camión que se suponía debía ser hasta que al final será, se ha logrado reducir el peso en unos 450 Kg.

Tesla Semi | Tesla

Fábrica especializada

La producción en masa del Tesla Semi se ha llevado a cabo en una fábrica especializada en vehículos pesados. Se denomina Gigafactory, se ubica en Sparks (Nevada; Estados Unidos) y despliega 158.000 metros cuadrados. En esta planta, la marca norteamericana plantea dar salida alrededor de 50.000 camiones cada año.

El primer Tesla Semi de la historia, y en concreto de 2026 (cuando solo se estima la producción de 15.000 unidades), ha salido de la Gigafactory el pasado 29 de abril. De esta manera, se confirma que el Semi le ha ganado la carrera al Roadster por cuál de los dos modelos presentados en 2017 aterrizará en masa en las carreteras.

Tesla Semi | Tesla

Motorización y autonomía

Este camión integra tres motores eléctricos para una potencia de 1.072 CV. Por otra parte, está disponible en dos versiones diferentes de batería. Una Standard Range con 523 kilómetros de autonomía y otra Long Range de 800 Km. Ambas alternativas permiten una capacidad de recarga de 1,2 MW por la que se pude recuperar del 0% al 60% de la batería en casi media hora.

Aunque se empezará a vender primero en Estados Unidos, el propio fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, confirmó en febrero de este año que el Semi llegará a Europa en 2027. El precio en el país norteamericano será de 260.000 dólares, que se traduce en 222.500 euros. Esto no significa que ese sea el precio en el mercado español porque hay que añadir, por ejemplo, costes de importación. La llegada del Semi supondría un nuevo impulso a la electrificación de de los vehículos pesados, un proceso que avanza a un paso más lento en España que en el resto de Europa.