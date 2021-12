La nueva multa por no respetar las restricciones por contaminación

Cada vez es más habitual, especialmente en las grandes ciudades, encontrar zonas de restricción al tráfico, preparadas para limitar la circulación en territorios específicos y reducir así las emisiones atmosféricas. Se trata, por tanto, de una tendencia cada vez más establecida que, incluso, será obligatoria en no mucho tiempo en toda población urbana con un censo poblacional superior a 50.000 habitantes, lo que en España afecta a casi 150 poblaciones.

Por si fuera poco, las restricciones de circulación en caso de episodios de alta contaminación han comenzado también a volverse comunes, de manera que en caso de una concentración excesiva de agentes contaminantes en la atmósfera, se limita la circulación a los vehículos más contaminantes. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico cree que aún hay margen para reducir aún más la incidencia de los agentes contaminantes en el ambiente, de manera que, con motivo de la reforma de la Ley de Tráfico que entrará en vigor en las próximas semanas, se ha introducido una nueva multa que afectará a los que decidan saltarse las restricciones.

Una nueva multa para los que se salten las restricciones por contaminación

Será dentro de tres meses cuando la nueva Ley de Tráfico entre en vigor, momento en el cual entrará en funcionamiento también un nueva multa destinada a los conductores que se salten las restricciones relacionadas con problemas de contaminación. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la utilización del vehículo bajo protocolo anticontaminación cuando éste no esté encuadrado dentro de una de las clases de vehículos cuya circulación ha sido restringida.

La nueva multa en cuestión tendrá un importe de 200€, aunque no supondrá la retirada de puntos del carnet de conducir. Con esta sanción se pretende también reeducar a los conductores, de manera que sean conscientes de la necesidad de no utilizar el vehículo los niveles de contaminación atmosférica superen los niveles recomendados. En la actualidad existen ya sanciones que buscan disuadir del uso del vehículo privado en estas circunstancias, pero la realidad es que hasta ahora no ha existido una sanción a nivel estatal, sino que eran los ayuntamientos los que imponían las sanciones en sus localidades.