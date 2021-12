El elemento que la DGT pretende que siempre lleves encendido por tu seguridad

La DGT aprovecha cualquier ocasión para recordar medidas de seguridad o dar consejos sobre ciertas funciones del vehículo. Este caso no es diferente, puesto que la Dirección General de Tráfico ha compartido en sus redes sociales un tweet con el que aconsejan que, si nuestro coche no cuenta con luces diurnas, encendamos las luces de cruce durante el día, elemento del que muchos conductores se olvidan o usan indebidamente.

Al fin de cuentas, las luces de corto alcance llevan presentes en el coche desde tiempos inmemorables, pero bien es cierto que las luces diurnas son algo más novedoso. De esta forma, es normal que numerosos vehículos del parque móvil actual no cuenten con este sistema, y es por ello que resulta altamente recomendable llevar las de cruce encendidas, principalmente, para que otros coches se percaten de nuestra presencia.

En países como Noruega, Suecia o Polonia conducir con las luces puestas en cualquier condición climática es obligatorio pero, ¿por qué? Principalmente porque cuentan con climatología adversa y las horas de luz son considerablemente más reducidas que las que disfrutamos en España. Con esta premisa, resulta lógico que sea de carácter obligatorio, permitiendo ver mejor en la carretera y el punto más importante: que otros conductores nos vean.

Además, aunque sea de día el sol puede ser un arma de doble filo y nublar nuestra visión, especialmente en el amanecer o en el atardecer. Es por ello que en estos escenarios es donde más accidentes se producen por falta de visibilidad, lo cual es aún más notable en coches de color oscuro que, si circulan sin las luces encendidas, son más difíciles de divisar por otros conductores.

Independientemente del color y del momento de luz en el que circulemos, un coche con las luces encendidas siempre va a ser visto con más facilidad y a mayor distancia. A su vez, dentro de este consejo también entra la importancia y necesidad de utilizar los intermitentes, puesto que no solo son necesarios para indicar con el debido tiempo la maniobra que vamos a realizar, sino también ayudan a que otros usuarios nos vean de noche.

Es por ello que las luces diurnas LED cumplen con una importante función, pero si nuestro vehículo no cuenta con este sistema es altamente recomendable encender las luces de cruce aunque sea de día. Y es que al fin de cuentas no nos van a multar por llevarlas encendidas, pero sí que podemos recibir una sanción por un mal uso o directamente no usarlas, sanción de 200 euros para ser más concretos.