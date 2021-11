Menos de un minuto: esto es lo que tardarás en poner las cadenas gracias a este vídeo de la DGT

Más información Más del 50% de los españoles tendrán que cambiar de coche en poco más de un año

Cuando bajan las temperaturas y la situación en las carreteras se complica, tenemos que adecuar nuestra conducción y nuestro vehículo: si no llevas neumáticos all-season o de invierno, tendrás que añadir las cadenas al equipamiento básico para poder circular… sobre todo si en tu trayecto te encuentras carreteras de color rojo. Colocarlas es una asignatura pendiente para muchos conductores, pero con este vídeo de la DGT tardarás menos de un minuto.

Antes de la práctica es necesario conocer algo de teoría. Existen varios tipos: metálicas, textiles, compuestas y semirrígidas. De ellas, las más populares son las dos primeras. Además, tenemos que tener presente que este elemento sólo debemos utilizarlo para circular por aquellos tramos afectados por la nieve y cuando los superemos, debemos retirarlo. Y, por último, tenemos que conducir con suavidad y sin superar los 50 km/h.

Cadenas para la nieve | Agencias

¿Dónde colocar las cadenas?

Esta información es fundamental: en las ruedas motrices. Si tu coche tiene tracción delantera, tendrás que poner las cadenas en las ruedas del eje delantero y si tiene tracción trasera, en las del eje posterior. Si el vehículo es un 4x4, lo más recomendable pasa por colocarlas en todos los neumáticos: si esto no es posible, móntalas en las delanteras para poder controlar mejor la dirección.

Para llevar a cabo esta operación tendrás que detener el vehículo en un lugar seguro y señalizar la maniobra con los triángulos o la luz V-16. No olvides equiparte para ello con un elemento impermeable para apoyar las rodillas, abrigo y guantes.

¿Cómo colocar las cadenas en menos de un minuto?

La DGT ha difundido un vídeo en el que nos muestra cómo colocar las cadenas en el coche en menos de un minuto y en cuatro pasos.

Desabrocha el aro rígido y pon un extremo detrás de la rueda deslizándolo por el suelo.

y pon un extremo detrás de la rueda deslizándolo por el suelo. Coge los dos extremos para comprobar que la rueda no está pisando ninguna parte de la cadena, cierra el aro interior (el que has puesto detrás del neumático) y céntralo.

(el que has puesto detrás del neumático) y céntralo. Cierra el aro exterior y, a continuación, coloca la cadena centrada sobre la rodadura y los flancos.

y, a continuación, coloca la cadena centrada sobre la rodadura y los flancos. Ajústala con el tensor y cruza el sobrante sobre la llanta para que no golpee en el paso de rueda.

Las multas

Si en una vía es obligatorio el uso de cadenas y circulas sin ellas, los agentes podrán sancionarte con una multa de 200 euros y la inmovilización del coche. No obstante, la parte económica no es la más grave: conducir sin este equipamiento puede provocar pérdida de adherencia, de la dirección y de los frenos. Por lo tanto, no tendremos control sobre el vehículo y no será posible reaccionar correctamente.

También te puede interesar: ¿Qué es mejor para la nieve, cadenas o neumáticos de invierno?