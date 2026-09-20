LO MEJOR DE LA SEMANA: Geely E2, Mazda Cx60e, Sandero berlina Hybrid, ID. Polo y más CC

Geely ha lanzado en España su coche más vendido en China en 2025: el E2

Se trata de un compacto de tan solo 4,13 metros de longitud con cinco plazas y un maletero de 375 litros, además de otro delantero de 70. Se ofrece con dos configuraciones de batería con 35 y 47 kWh de capacidad, motores de 80 y 115 CV, y hasta 345 km de autonomía combinada.

Mazda se quiere subir al tren de los SUV 100% eléctricos

Y aquí es donde entra en juego el CX-6e, con 258 CV de potencia y una autonomía cercana a los 500 kilómetros. El Mazda CX-6e recupera más de 240 kilómetros en solamente 15 minutos

Sigue una evolución del diseño Kodo de la marca japonesa que se ha adaptado a la tecnología eléctrica para no solo presentar una estética muy atractiva, sino también eficiente.

Mazda CX-6e | Mazda

Dacia acaba de demostrar su poderío: la tecnología híbrida más competitiva

Se trata del Sandero berlina Hybrid 155, con una mecánica híbrida autorecargable que combina un motor de gasolina de 1.8 litros y dos motores eléctricos para ofrecer una potencia conjunta de 155 CV.

Gracias a su frenada regenerativa y a una caja de cambios automática sin embrague, el vehículo arranca siempre en modo eléctrico y puede circular hasta un 80% del tiempo en modo cero emisiones en ciudad. ¿La clave? Un consumo homologado de tan solo 4,2 l/100 km.

El Volkswagen Polo es ahora 100% eléctrico

La marca alemana ha querido mantener los rasgos del pasado, pero dotando al ID. Polo con una imagen y equipamiento retrofuturista. Destaca su frontal redondeado o su firma lumínica LED, que recorre la anchura del modelo, junto con un característico paragolpes o unos pilotos traseros con tecnología LED 3D.

Y en el interior, unos botones físicos, algo que Volkswagen casi había eliminado, o un cuadro de instrumentos de 10 pulgadas que incluye “Retro-Skins”, que recrea el velocímetro del Golf de primera generación. Disponible con tres niveles de potencia, puede alcanzar potencias de 211 CV y autonomías de hasta 455 kilómetros.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

La Fórmula 1 volvió a Madrid, después de 45 años

Lo hizo con el Gran Premio de España en el Circuito de Madring que dio mucho que hablar. Con una pista semiurbana de 5,47 kilómetros que se convirtió en un espectáculo antes de la carrera, con acciones como el “test” del Red Bull de Fórmula 1 por las vías del metro de Madrid, un metro que llevó a Carlos Sainz hasta el mismo circuito.

El piloto madrileño ya había recorrido la pista días antes con un Ford Mustang GTD. La marca asociada con Red Bull estuvo presente en el Gran Premio con una Fan Zone con pista de arena y Off Road. El equipo Alpine, también se presentó por las calles de Madrid con su monoplaza y sus depotivos A390 y A290.

Así fue el Rally de Chile

Vuelco de Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe con su Hyundai i20 N, y victoria de Oliver Solberg y Elliott Edmondson con el Toyota GR Yaris Rally1, poniendo fin a una sequía de victorias desde el Rally de Montecarlo.

Sébastien Ogier y Vincent Landais, también con un Toyota, fueron segundos; y Adrien Fourmaux y Alexandre Coria, con el Hyundai i20 N Rally1, completaron el podio. Elfin Evans y Scott Martin con el Toyota GR Yaris Rally1, terminaron quintos tras sufrir un pinchazo, pero mantienen una ventaja, en la clasificación general de 17 puntos.

«Cohete» Suárez y Alberto Iglesias ganan el Rally Princesa de Asturias

Dominando de principio a fin con su Skoda Fabia RS Rally2. Un pinchazo de Diego Ruiloba y Ángel Vela, con su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, les hizo perder sus opciones de victoria y de luchar por el podio, finalizando en 4ª posición. Sergi Pérez y su copiloto Axel Coronado e Iván Ares y su copiloto Manuel Estévez, ambas parejas con el Toyota GR Yaris Rally2, completaron el podio en segunda y tercera posición, respectivamente.