Toma de contacto con el nuevo Kia Seltos: el SUV compacto coreano entra en escena y promete ser bueno en casi todo

Este es Hércules, héroe de la mitología griega, famoso por su fuerza colosal y por superar doce trabajos imposibles para ganarse la inmortalidad. De su unión con la hija del rey Bretano, Celtine, nació su hijo Celto al que regaló un arco que éste supo tensar, para poder convertirse en rey de los celtas. Una historia mitológica que da nombre al “Seltos”.

Los celtas dejaron huella en Europa, y eso es precisamente lo que el nuevo Kia Seltos pretende hacer con sus armas. No es el más deportivo, pero tiene el propósito de ser uno de los más completos. Hoy lo vamos a comprobar en una primera toma de contacto por los alrededores de Frankfurt.

El segundo modelo más vendido de Kia a nivel mundial llama la atención por lados opuestos que se atraen y acaban por unirse. Es la filosofía de diseño de la marca y la línea que sigue el Seltos, desde su firma lumínica frontal “Star Map” y la parrilla integrada, que le da un aspecto robusto.

Con 4,43 metros de largo, destaca el pilar D extendido, los tiradores enrasados y la línea de techo flotante refuerzan una silueta de movimiento. La trasera da continuidad a ese concepto, con una firma lumínica que ensancha el coche. Las llantas, según el acabado, pueden ser de hasta 19”.

En su interior, la integración de las pantallas le da una estética totalmente digital, con una panorámica integrada, compuesta por otras tres: el cuadro de mandos de 12,3”, la climatización de 5,3 y el sistema multimedia de 12,3, que ofrece visión 360º.

Kia Seltos | Centímetros Cúbicos

Todo está orientado a simplificar la conducción y a unificar las funciones, pero sin dejar de lado la comodidad, destacando los asientos traseros reclinables y el maletero de 536 litros.

El Seltos está disponible con varias motorizaciones. Hemos probado la versión de gasolina, de 180 CV, con cambió automático de doble embrague y 7 velocidades. A priori puede parecer poca potencia porque hoy en día nos estamos acostumbrado a ver cifras más altas, sobre todo en este segmento. Pero es más que suficiente para mover con soltura todo el conjunto. No necesitas ni más, ni menos. Porque aquí, los 180 CV son de verdad.

Además de esta mecánica gasolina, que también puede equipar una caja de cambios de seis velocidades y posibilidad de tracción delantera o total, están disponibles dos variantes híbridas: una de 154 CV con tracción delantera y otra de 179 con tracción total; ambas con caja de cambios automática de 6 velocidades.

Algo muy interesante de la versión híbrida más potente es que será el primero de la marca en incorporar la tracción total e-AWD, que distribuye la fuerza a las ruedas de una manera más precisa, dotándole de una mejor tracción y una mayor estabilidad.

Kia Seltos | Centímetros Cúbicos

Además de contribuir a mejorar las cualidades dinámicas, se combina con los distintos modos de conducción: Eco, Normal, y Sport. Siendo este último el más agradecido fuera de autovía y carreteras más sinuosas, porque además de tener una respuesta más inmediata del motor y el cambio, la suspensión se nota más firme.

Además, el Seltos también será el primer modelo de Kia en Europa con este sistema de propulsión en equipar carga bi direccional. Algo visto principalmente en 100% eléctricos y que siempre nos puede venir bien para dar corriente a dispositivos externos.

En términos de seguridad, como es habitual en Kia, ofrece sistemas de ayuda a la conducción de nivel 2, como la unidad de monitorización del habitáculo, el asistente de colisión frontal o el de mantenimiento en el carril. Además del Head-Up Display proyectado en el parabrisas.

El Seltos no es un coche radical, está pensado para sumar kilómetros sin que eso suponga un esfuerzo y mucho cansancio. Al volante se ha priorizado la suavidad y la sensación de estabilidad. Las armas que utiliza este “descendiente de los celtas” son el confort, la tecnología y la versatilidad.