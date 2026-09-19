Hace 20 años nadie habría imaginado un Hyundai así: motor central, V8 biturbo y hasta 800 CV para plantar cara a los mejores deportivos

Hace 20 años habría sido muy difícil imaginar a Hyundai relacionada con un coche así. Pero Hyundai ha cambiado muchísimo desde entonces. Y buena parte de esa transformación se entiende a través de Genesis, su marca premium, que ahora quiere ir todavía un paso más allá con el Genesis Magma GT Concept.

Genesis Magma GT | Genesis

El superdeportivo más ambicioso de Genesis

Genesis lleva años intentando demostrar que una marca coreana puede competir en el mismo terreno que las firmas premium europeas. Y su siguiente objetivo parece todavía más complicado: demostrar que también puede construir un auténtico superdeportivo.

El Magma GT utiliza una configuración prácticamente de manual para conseguirlo. Tiene el motor colocado en posición central, una carrocería extremadamente baja y ancha y un diseño desarrollado con la aerodinámica como uno de sus elementos principales.

Lo realmente llamativo está detrás del habitáculo. Genesis ha apostado por un V8 biturbo del que se esperan alrededor de 800 CV de potencia, alejándose de la tendencia completamente eléctrica que domina buena parte de los coches de altas prestaciones actuales.

De hecho, Hyundai ya lleva mucho tiempo experimentando con coches de motor central. Hace años llegó a desarrollar prototipos como el Hyundai RM19, precisamente como laboratorio para explorar una arquitectura mucho más radical que la de cualquiera de sus coches de producción.

Genesis Magma GT | Genesis

Un V8 con mucha competición detrás

El proyecto tampoco aparece de la nada. Genesis está utilizando la competición para construir su nueva imagen deportiva y su programa Magma se ha convertido en una pieza fundamental de esa estrategia.

La compañía incluso ha creado Genesis Magma Racing, su estructura deportiva, con la que quiere competir al máximo nivel en resistencia.

El Genesis GMR-001 que participa en el Mundial de Resistencia utiliza también un motor V8 y forma parte de una estrategia mucho más amplia para dar credibilidad a la nueva vertiente deportiva de la compañía.

Genesis ya ha llegado incluso a las 24 Horas de Le Mans con su proyecto deportivo, uno de los escaparates más exigentes que existen para cualquier fabricante que quiera construir una imagen de altas prestaciones.

Genesis Magma GT | Genesis

Genesis ya lo ha puesto a correr

El Magma GT todavía es oficialmente un prototipo, pero Genesis ha querido demostrar que no se trata únicamente de una maqueta creada para un salón del automóvil.

La marca ha llevado el coche al Tutto Bene Hillclimb de Italia, donde lo ha mostrado en movimiento recorriendo una carretera de montaña y, sobre todo, permitiendo escuchar por primera vez su motor de ocho cilindros.

Es un detalle especialmente importante porque hasta ahora Genesis no ha confirmado que el Magma GT vaya a llegar exactamente así a producción. Sí ha dejado claro, sin embargo, que quiere desarrollar un modelo halo que represente el máximo nivel de prestaciones de la marca.

Y el Magma GT encaja perfectamente en esa descripción.

Genesis Magma GT | Genesis

Hyundai lleva años preparando algo así

Aunque pueda parecer un cambio radical, Hyundai lleva más de una década explorando coches mucho más extremos de lo que vemos normalmente en sus concesionarios.

Tras aquellos primeros prototipos de motor central llegó también el Hyundai RM20e de 810 CV, otro laboratorio rodante con el que la compañía experimentó incluso con las altas prestaciones eléctricas.

Genesis representa ahora el siguiente nivel. Ya no se trata únicamente de experimentar, sino de construir una marca capaz de enfrentarse a Mercedes, BMW o Audi y, con proyectos como este, intentar acercarse también al territorio de Ferrari, Lamborghini o McLaren.

El Genesis Magma GT todavía necesita convertirse en un coche de producción para demostrar hasta dónde puede llegar realmente. Pero solo el hecho de que Hyundai esté detrás de un superdeportivo de motor central, V8 biturbo y hasta 800 CV dice mucho sobre cuánto ha cambiado el fabricante coreano en apenas dos décadas.